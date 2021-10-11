Times of India yazdı: Türkiye-Rusya ilişkileri: Müttefikler mi? Rakipler mi?

Times Of India gazetesi, yayımladığı analiz yazısında Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkilere değindi. Gazete, 'iki ülke gerçekten müttefik mi yoksa rakip mi?' sorusunu gündeme taşıdı.

Sozcu.com.tr

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Eylül’de Soçi’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelmiş, ikili Suriye’deki durum başta olmak üzere birçok konuyu ele almışlardı. Hindistan’ın köklü gazetesi Times Of India, iki liderin Suriye’de karşı karşıya olmalarına rağmen yürüttükleri yakın ilişkileri sayfasına taşıdı.

Yazıda, Türkiye ve Rusya’nın yıllardır güçlü ancak kompleks bir ilişkisi olduğu, iki ülkenin bazen müttefik gibi davrandığını bazen de rekabet içerisinde oldukları ifadeleri yer aldı.

SURİYE’DEKİ DURUM

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Soçi dönüşü, “iki ülke olarak uçak motorlarında, savaş uçaklarında ve denizaltılarda nasıl geliştirmeler yapabiliriz” üzerine konuştuklarını açıklamasına atıf yapılan yazıda, iki liderin Türkiye'de nükleer santral inşa edilmesi üzerine istişarelerde bulunduğu bilgisi de hatırlatıldı. Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi de aldığına da dikkat çekildi.

Ancak iki ülke tüm bu ortaklığa rağmen, Suriye’de karşı karşıya durumunda. Türkiye, Suriye’de ÖSO’yu desteklerken, Rusya’nın desteklediği Esad rejimi ÖSO’ya karşı saldırılar düzenliyor. Ancak Times of India’ya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO üyesi ülkesinin, eğer çıkarları uyuşursa, Rusya’nın yanında yer almasını istiyor ve her defasında Rusya ile ortaklığın ‘son derece önemli’ olduğunu vurguluyor. Bu, Erdoğan’ın NATO’nun Rusya’ya yönelik politikalarını görmezden geldiğini ve Türkiye’nin çıkarlarına neyin hizmet ettiği konusunda meydan okurcasına kendi görüşlerini takip ettiğini açıkça gösteriyor.

‘İTTİFAK İÇİN NİFAK TOHUMLARI EKTİ’

Yazıda, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 Savunma Sistemi almasının ABD tarafından yaptırımlara maruz kalmasına neden olduğu hatırlatılırken, ABD’yle de F-36 konusunda anlaşmazlığa neden olduğuna atıfta bulunuluyor. İstanbul Bilgi Üniversitesi’nden Prof. İlter Turan, gazeteye verdiği demeçte, “Bu satın alma, Türkiye’nin NATO’ya bağlılığı konusunda şüphelere yol açtı ve ittifak içinde nifak tohumları ekti.” ifadelerinde bulundu.

Yazıda, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, 26 Eylül’de CBS News’te yayınlanan bir röportajda, Türkiye’nin hala Rusya’dan ikinci parti S-400 füze savunma sistemi almayı planladığını söyledi. Ancak Moskova genel olarak Türkiye’nin Suriye ve Libya’dan Ukrayna ve Kafkasya’ya uzanan bölgesel çatışmalardaki tutumundan memnun değil.” ifadeleri yer aldı.

MOSKOVA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile Soçi’de yapacağı görüşmeden birkaç gün önce, 76. BM Genel Kurulu’na hitaben yaptığı konuşmada, Türkiye’nin Kırım da dahil olmak üzere Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü korumanın önemli olduğuna inandığını açıklamıştı. Bu durum Moskova’da tepkilere neden olmuştu.

Yazıda, Rusya ve Türkiye’nin Libya’da farklı saflarda yer aldığı belirtilirken, Türkiye’nin zaman zaman bölgede Rusya’nın çıkarına davrandığına vurgu yapıldı. Yazıda, “Dolayısıyla, Türkiye’nin Rus S-400 füze savunma sistemini satın almasına ve iki ülkenin savunma sanayilerindeki olası işbirliğine rağmen, Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin karmaşık ve sorunlu olduğunu görüyoruz. Türkiye’nin kararsız politikaları ve yönelimi kafa karışıklığına neden oluyor.

Ancak Ankara bir miktar normalleşmeye başladığında, Karadeniz’de Rusya’nın güçlü askeri varlığından rahatsız olması kaçınılmazdır. Türkiye’nin bu varlığı hem jeopolitik bir meydan okuma hem de bir tehdit olarak görmesi muhtemeldir.” ifadelerine yer verildi.

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