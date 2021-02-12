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ALES sınav giriş yerleri belli oldu: ALES giriş belgesi ÖSYM AİS’te

ÖSYM tarafından 21 Şubat Pazar günü gerçekleştirilecek ALES sınavı için giriş belgesi yayımlandı. Adaylar, ertelenen ALES sınav giriş belgesini T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden alabilecekler.

Güncellenme: 14:07, 12/02/2021
Haberler Eğitim
ALES sınav giriş yerleri belli oldu: ALES giriş belgesi ÖSYM AİS’te

ALES puanı edinerek akademik kariyerine devam etmek isteyen adayların katılacağı sınav 21 Şubat tarihinde yapılacak. Sınava kısa bir süre kala ALES sınav giriş yerleri açıklandı. İşte 2021 ALES detayları…

ALES SINAV YERİ SORGULAMA EKRANI

ALES SINAVI NE ZAMAN?

Yeni yayınlanan sınav takvimine göre ALES Sınavı 21 Şubat tarihinde yapılacak.

ALES’TE BUNLARA DİKKAT!

Sınav süresince adayların;

– Konuşmaları, kopya çekmeleri veya kopya vermeleri,

– Salondaki görevlilere soru sormaları,

– Müsvedde kâğıdı kullanmaları veya soru ve cevaplarını başka bir kâğıda yazmaları,

– Soru ve cevapları cevap kâğıdının arkasına yazmaları,

– Birbirlerinden kalem, silgi vb. şeyler alıp vermeleri,

– Sınavın cevaplama süresi başlamadan soruları okumaya başlamaları,

– Sınav süresi bittiği halde soruları okumaya ve cevap kâğıdında işaretleme yapmaya devam etmeleri,

– Sınav düzenini bozacak davranışlarda bulunmaları yasaktır.

 