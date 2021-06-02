Lale Karabıyık: 2 milyon 339 bin 809 öğrenci 436 gündür eğitim alamıyor

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 31 Mayıs Pazartesi (dün) yapılan açıklamada kademeli normalleşme kapsamında, 1 Haziran Salı gününden itibaren tüm ilkokullarda ve okul bünyesindeki ana sınıflarında isteğe bağlı olarak haftada 2 gün yüz yüze eğitime başlanacağı, diğer okul öncesi eğitim kurumlarının mevcut durumda olduğu gibi tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edeceği, ayrıca, köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okullarda yüz yüze eğitime 1 Haziran Salı gününden itibaren haftanın 5 günü tam zamanlı olarak başlanacağı ve 7 Haziran Pazartesi günü itibariyle tüm ortaokul ve liseler haftada 2 gün yüz yüze eğitime geçileceği ifade edilmişti.

“GÖSTERMELİK ÖNLEMLERİN ÖTESİNE GEÇİLEMEDİ”

Karabıyık, “23 Mart 2020 tarihinden günümüze genel olarak uzaktan öğretim yapılmaya çalışıldı. Bu süreçte ek öğretmen, sağlık ve temizlik görevlisi ataması yapılmadı, okulların fiziksel ihtiyaçları da tam anlamıyla karşılanmadı” diyen Lale Karabıyık, Geçtiğimiz aylarda okullarda yüz yüze eğitime geçildiği süreçte, öğretmenler ve idareciler “maske, mesafe, hijyen” kuralının sağlanamadığı, okulların fiziki şartlarının salgın koşullarına uygun olmadığı ve okullarda yeterli personel bulunmadığı gibi sorunlara dikkat çekmekteydi. Aradan geçen süreçte yüz yüze eğitime dönüş için bu eksiklerin tamamlanmasına yönelik çağrılarda bulunduk. Ancak bu yönde göstermelik önlemlerin ötesine geçilebilmiş değil!” dedi.

“VELİLER BİLİNMEZLİKLERLE BAŞ BAŞA BIRAKILIYOR”

Lale Karabıyık, “Yüz yüze eğitimin velilerin tercihine bırakılması ile, MEB yine sorumluluk almadı ve yaşanan tüm ikilemlere rağmen salgın sürecinde veliler yeniden bilinmezliklerle baş başa bırakıldı. Çocuğunu okula göndermeyi tercih eden ya da zorunda kalan veli, ortaya çıkabilecek sağlık sorunlarının, sosyal mesafeye uygun olmayan sınıfların, hijyen eksikliğinin, test ve aşı yoksunluğunun sorumluluğunu da üstlenmek zorunda kalacak. Uzaktan eğitim ise eş zamanlı olarak devam edecek” diye konuştu.

“2 MİLYON 339 bin ÖĞRENCİ 436 GÜNDÜR EĞİTİM ALAMIYOR “

23 Mart 2020 tarihinden bu güne, yani tam 436 gündür eğitime uzaktan ya da yüz yüze erişememiş öğrencileri unutmamak gerektiğine dikkat çeken Lale Karabıyık şunları söyledi:

* MEB'in 26 Mayıs 2021 tarihli verilerine göre, pandemi döneminde 2 milyon 339 bin 809 öğrenci EBA'ya ulaşamadı. Ayrıca Milli Eğitim Bakanı 2 milyon öğrenciye ulaşmakta zorlandıklarını, 1 milyon öğrenciye hiç ulaşamadıklarını belirtti. Ancak bu süreçte öğrenicilerin tablet bilgisayar vb. eksiklerini karşılamakla övünen MEB tarafından sadece 664 bin 157 tablet dağıtımı yapıldı.

* Uzaktan eğitim, eğitimde var olan eşitsizliklerin artmasına ve öğrenciler arasında var olan makasın derinleşmesine neden oldu. Pandemi döneminde öncelik, eğitimde açılan makasın kapatılması ve eşitsizliklerin giderilmesiydi, bu doğrultuda ek programların yapılmasıydı; ancak Milli Eğitim Bakanlığı bu yönde yeterli bir girişimde bulunmadı.

* Eğitimde yaşanan sorunlar yalnızca bir ‘telafi’ ile çözülmekten çok daha büyük boyutta ve etkidedir. Önemli olan, makasın kapatılması için bu konuda tamamlayıcı çözümler üretip, bütünleşik çabalar sarf edilebilmesidir. Aksi durumda makas daha büyüyecek ve öğrencilerin gelecek kaybına neden olacaktır. Unutulmamalıdır ki bu makasın kapatılması; ekonomik sorunların çözülmesi, yoksulluğun, yoksunluğun, işsizliğin bitirilmesi ile mümkündür.”

“ÇOK BOYUTLU BİR EĞİTİM SEFERBERLİĞİ BAŞLATILMALI”

Eğitimde derinleşen bu makasın ivedilikle, doğru bir eğitim sistemi ve planlamasıyla kapatılması gerektiğini inandıklarını söyleyen CHP’li Lale Karabıyık, “Bir planlama yapılırken bu makasın ekonomik boyutu da göz önüne alınmalı, sadece Milli Eğitim Bakanlığı'nın çalışma ve olanakları ile değil, ilgili bütün Bakanlıkların da sorumluluğunu yerine getirdiği, çok boyutlu bir eğitim seferberliği başlatılmalıdır. Diğer ülkelere bakıldığında eğitime erişim eşitsizliği ve pandemide yaşanan sorunların çözümü için ciddi bir kaynak ayrıldığı görülmektedir. Bizde ise bir kaynak ayrılmadığı gibi Bakanlık tasarrufa yöneltilmiştir” dedi.

“EĞİTİM AİLESİ 28 MİLYON KİŞİYE YAKLAŞMAKTA”

Lale Karabıyık, “Eğitim ailesi resmi ve özel okullarda okuyan öğrenciler ile üniversite öğrencilerimizle birlikte 28 milyon kişiye yaklaşmaktadır. Pandemi döneminde okul öncesi eğitimden üniversite son sınıfa kadar bütün öğrencilerimiz çeşitli sorunlar ile karşılaşmasına rağmen, bu sorunların çözümü için önceliğin kendilerine verilmediğini, sorunlarına kulak tıkandığını gördü” şeklinde konuştu.

“SİYASETİN ARKA BAHÇESİ OLMUŞ”

Türkiye’nin geleceğini şekillendiren eğitim sisteminin AKP döneminde bir ideolojik olarak şekillendirme aracına dönüştüğünü dile getiren Lale Karabıyık, “Milli Eğitim Bakanlığı'na paralel bir bakanlık gibi hareket eden ‘Saray Komisyonu’ var. Eğitim ile ilgili kararlar kim tarafından alınıyor o da belli değil. Hatta Cumhurbaşkanlığı içindeki eğitim kurulu paralel bir bakanlık gibi hareket etse de, gerçekte işleyiş böyle dahi değil; birbiri ile anlaşamayan iki ayrı oluşum var. AKP döneminde gelinen noktada eğitim, eğitim sistemini nasıl yöneteceklerini şekillendiremeyen, birinin diğerini suçladığı, kendi aralarında bile hiçbir konuda ortaklaşamayan iki farklı yapının çatışmasında bir sistemsizliğe dönüştü. Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu üyesi Prof. Dr. Ömer Özyılmaz, ‘Bakandan kaynaklanan beceriksizlikten dolayı, bir nesli/kuşağı kaybetmek üzereyiz. Çok ciddi önlemler alınmalıdır. Milli Eğitim’de bu başarıyı göremiyoruz. Makamlar arasındaki hiyerarşi, bakanlık makamının yetkisi ve onuru hiç bu denli alt üst olmamıştı’ sözleriyle Milli Eğitim Bakanı'nı suçladı” ifadelerini kullandı.

“CHP İKTİDARINDA SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ HAZIR”

Aynı kişi tarafından atanmış iki ayrı yapı ile bu iktidarın, diğer sorunlarda olduğu gibi eğitimin sorunlarını da çözmesi zaten mümkün değil” diyen Lale Karabıyık, sözlerini şöyle tamamladı:

* Eğitimin her kademesinde acilen çözülmesi gereken sorunlar varken, iktidar temsilcileri iç çatışmalara kapılıp eğitimdeki sorunları geri plana atıyor. Siyasetin arka bahçesi olmuş bir eğitim sistemi ile bu sorunlar çözülmez.

* Veliler umutsuzluğa kapılmasın! CHP iktidarında, eğitimdeki sorunların nasıl çözüleceği, öğrenciler arasında derinleşen makasın kapatılması için neler yapılacağı ile ilgili çalışmalarımız hazır.

* İkinci Yüzyıla Çağrı Beyannamemizde de belirttiğimiz gibi, iktidarımızda eğitime yeterli kaynak aktaracağız. Tüm çocuklarımızın eşit şart ve imkanlarda eğitim almalarını sağlayacağız.