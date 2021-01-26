MSÜ başvurusu ne zaman başlıyor, sınav ne zaman?

Bünyesinde, harp okulları, meslek yüksekokulları ve enstitüler yer alan Milli Savunma Üniversitesi yani MSÜ her yıl bünyesine sınavla öğrenci kabul ediyor. MSÜ sınav tarihi geçtiğimiz günlerde ÖSYM tarafından duyuruldu.

MSÜ NE ZAMAN YAPILACAK?

MSÜ 2021 yılında 4 Nisan tarihinde merkezi olarak uygulanacak.

BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

MSÜ başvuruları 27 Ocak tarihinde başlayacak ve 23 Şubat'ta sona erecek. Geç başvuru günü ise 3 Mart olarak açıklandı. Sonuçlar 29 Nisan'da erişime açılacak.

MSÜ NEDİR?

Milli Savunma Üniversitesi, 31 Temmuz 2016 tarihinde Millî Savunma Bakanlığı'na bağlı olarak kurulan askerî yükseköğretim kurumu.12 Şubat 2017 tarihinde Hava Harp Okulunda yapılan törenle üniversitede eğitim ve öğretime başlanmıştır.

Üniversite bünyesinde Ankara'da Kara Harp Okulu, Tuzla'da Deniz Harp Okulu, Yeşilköy'de Hava Harp Okulu, Balıkesir'de Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu, Yalova'da Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu, İzmir'de Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu, Ankara'da Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu, Kara, Hava ve Deniz Harp Enstitüleri, Atatürk Stratejik Araştırmalar Enstitüsü, Müşterek Harp Enstitüsü, Fatih Harp Tarihi Araştırmaları Enstitüsü, Alparslan Savunma Birimleri Enstitüsü, Barbaros Deniz Bilimleri ve Mühendisliği Enstitüsü, Hezarfen Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü ve Milli Savunma ve Güvenlik Enstitüsü yer alıyor.