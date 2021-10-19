Öğrencilerden habersiz, öğrenci konseyi seçimi yaptılar

Bursa Uludağ Üniversitesi öğrencileri, rektörlükçe açıklanan Öğrenci Konseyi ve Öğrenci Temsilcisi seçimlerine hazırlanıyordu. Ancak Diş Hekimliği Fakültesi’nde daha önce açıklanan resmi seçim takvimine uyulmayarak 'Dönem Öğrenci Temsilcisi' seçim sonucu açıklandı. Olaya tepki gösteren öğrenciler, ne seçimden haberimiz var ne de oy kullandık diyerek sosyal medyadan tepkisini dile getirdi.

Halil ATAŞ

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Bursa Uludağ Üniversitesi, bazı fakültelerde Öğrenci Konseyi ve Öğrenci Temsilcisi seçimlerinin 8-12 Kasım arasında yapılacağını ilan etmesine karşın Diş Hekimliği Fakültesi'nde, ‘Dönem Öğrenci Temsilcisi’ seçimi yapılması büyük tepki çekti.

SEÇİMİN YAPILDIĞI RESMÎ İNTERNET SİTESİNDEN DUYURULDU

Fakülteden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“Bursa Uludağ Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Dönem Öğrenci Temsilciliği seçimi elektronik oylama yöntemiyle gerçekleştirildi. Yapılan oylama neticesinde aday öğrencilerimizden en yüksek oyu alan Hüseyin Sucu Fakültemiz ‘Dönem Öğrenci Temsilcisi’ olurken Müge Samdan ise Dönem Öğrenci Temsilcisi Yardımcısı olarak seçilmiştir. Öğrencilerimizi Dekanlığımız adına tebrik eder, çalışmalarında başarılar dileriz”

DEKAN ÖĞRENCİLERİ KABUL ETMEDİ İDDİASI

Bu gelişmeler üzerine bir grup öğrencinin Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halil Sağlam ile görüşmek istedikleri ancak Dekan Sağlam’ın öğrencilerle görüşmeyi reddettiği ileri sürüldü.

DEKANI İSTİFAYA DAVET ETTİLER

Uludağ Üniversitesi öğrencileri, 8-12 Kasım tarihindeki Öğrenci Konseyi ve Öğrenci Temsilcisi seçimlerine hazırlık yaparken, Diş Hekimliği Fakültesi resmî internet hesabından seçimin yapıldığını duyurmasıyla neye uğradıklarını şaşırdı. Öğrenciler, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halil Sağlam’ı öğrenci konsey seçimlerinin yapılmasını engelleyerek ve seçim takvimine uymayarak usulsüzce atama yaptığını belirterek istifaya davet etti.

ÖĞRENCİLER REKTÖRE SESLENDİ: BU HATADAN DÖNÜN

Fakültenin seçimi açıklamasının ardından büyük bir şok yaşayan öğrenciler, tepkilerini şöyle dile getirdi;

“Yapılan bu atama adaylığa çıkacak öğrencilerin özgüvenini kırmıştır. Bu kızgınlığı biran önce telafi edin.” “Eğitim yuvası olan üniversitelerde alınan bu karar gençlerin demokrasiye olan güvenini zedeliyor. Sayın Rektörüm hızlı bir şekilde bu hatadan dönün.” “Sayın Rektörüm diş hekimliği fakültesinde yapılan bu usulsüzlük ne kadar etik bir karardır?”

YÖNERGE NE DİYOR?

Üniversite Öğrenci Konseyi ve Öğrenci Temsilcisi seçim yönergesinde, “Üniversite öğrenci konseyi üyelerinin belirlenmesi ve organlarının oluşturulması için yapılacak seçimler, aralık ayına kadar Rektörlükçe belirlenecek takvime göre gerçekleştirilir” maddesi yer alıyor.