Öğretmenler ilk okullarda Andımız’ı okuma eylemi başlattı

Danıştay’ın Andımız’ın okullarda okunmasını yasaklayan kararının ardından “okunması” için dava açıp kazanan sendikalardan Eğitim-İş harekete geçti.

EĞİTİM-İŞ BAŞLATTI

Eğitim-İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım, “Sendikamız Merkez Yönetim Kurulu'nun aldığı karar gereği 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı boyunca her gün derse başlama öncesinde öğrencilerimizle andımızı okuyacağız.” dedi. Sendika kararını eylem defterine de işledi.

YILLAR SONRA İLK KEZ OKUNDU

Türkiye genelinde bir çok ilde öğrenciler ve öğretmenler, sınıflarda yıllar sonra ilk kez bugün Andımızı okudu. İlk ders öncesi, “Öğrenci Andı” okunarak bu sabah başlayan eylem, eğitim yılı sonuna kadar sürecek. Öğrenci ve velilerin çok mutlu olduğu bildirildi.

İŞTE O KARAR

Eğitim-İş Sendikası Merkez Yönetim Kurulu tarafından alınan karar şöyle:

* İlkokullarda her gün ilk dersten önce okunmakta olan Öğrenci Andı'na ilişkin yönetmelik maddesi idare tarafından 8 Ekim 2013 tarihinde kaldırılmıştı. Sendika olarak, düzenlemenin iptali için Danıştay nezdinde dava açmıştık. Danıştay 8. Dairesi 2018 yılında lehimize karar vermişti.

* Danıştay 8. Dairesi'nin kararına rağmen MEB yönetmelikte düzenlemeye gitmediği gibi Öğrenci Andı'nın okunmasına yönelik de bir adım atmamıştır.

* 1933 yılından beri okullarımızda okutulmakta olan Öğrenci Andı'nın üyelerimiz tarafından 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı boyunca her gün ilk derse başlama öncesinde, kaldırılan düzenlemede olduğu şekliyle öğrencilerle birlikte okunmasına karar verildi.