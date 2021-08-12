Okullar ne zaman açılacak? Okullarda yüz yüze eğitim için kritik tarih…

Yaklaşık 1.5 yıldır uzaktan eğitim alan öğrencilerin okulların açılmasıyla birlikte yüz yüze eğitime başlaması hedefleniyor. MEB’in açıkladığı takvime göre; birinci dönem, 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan yüz yüze eğitim hakkında kararın 16 Ağustos alınacağını duyurdu.

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MEB tarafından paylaşılan 2021-2022 eğitim öğretim yılına ait takvim ile “okullar ne zaman açılacak” sorusu yanıt buldu. Okullar 6 Eylül Pazartesi günü açılacak ancak henüz yüz yüze mi, uzaktan eğitimle mi açılacak kararı alınmadı.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Görevinden ayrılan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama şu şekilde; “Eğitim ailemiz, telafi etkinlikleri ve yeni dönemin hazırlıklarıyla yoğun bir yaz geçiriyor. 6 Eylül'de, okullarımızda öğrencilerimizle buluşmak, öncelikli çabamızdır.”

Bakan Selçuk, Mersin programı kapsamında Yenişehir ilçesindeki Barbaros Ortaokulu’nu ziyaret ederek, öğrenci ve okul idarecileriyle bir araya geldi.

açıklamalarda bulunan Bakan Selçuk, bayram sonrası ‘Telafide ben de varım’ etkinliklerinin son hızla devam ettiğini, etkinliklerin ağustos ayında da bu şekilde devam edeceğini ve eylül başından itibaren ise okullarda olmak için hazırlıkları yaptıklarını söyledi.

Bakan Selçuk, son dönemdeki vaka artışlarının okullarının açılış tarihini etkileyip etkilemeyeceği yönündeki bir soruya ise “Şu andaki bakış açımız okulların 6 Eylül tarihinde açılmasıyla ilgili. Bununla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı olarak her türlü görevi, vazifeyi yerine getiriyoruz, kimsenin şüphesi olmasın. Toplumumuzdan beklentimiz de buna destek olmak yönündedir. Odak noktamız okulların açılması” şeklinde yanıt verdi. (DHA)

YÜZ YÜZE EĞİTİM İÇİN KRİTİK TARİH

Okulların açılması ile ilgili de konuşan Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı'nın değiştiğini ve müjdeyi yeni Milli Eğitim Bakanı'ndan bu hafta pazartesi (16 Ağustos) yapılacak kabine toplantısında müzakere edeceklerini bildirdi.

Erdoğan, “Kabine toplantısında kendisi bize sunumunu yapacak ve bu da o konular arasında yer alıyor aynı zamanda aşılarla ilgili çalışmalar yine bu konular arasında yer alıyor. Tabi temennimiz o dur ki yüz yüze eğitime geçebilmek. Yani bu konuyla ilgili Mahmut bey hazırlıklarını bu istikamette yapmışsa ve gerçekten okullarımızı açalım diyorsa biz de kabine olarak bu işe ikna olursak hayırlı olsun deriz çünkü çocuklarımız okullarına hasret kaldılar” dedi.