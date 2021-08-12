YKS tercihleri ne zaman bitiyor? Üniversite tercihi yaparken dikkat edilmesi gerekenler…

Öğrenciler, https://ais.osym.gov.tr adresinden 20 Ağustos’a kadar YKS tercihleri yapabilecek. YKS tercih işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte, üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih beklenecek. Kariyer hazırlığındaki üniversitelilere ve hayatlarının tercihini yapacak olan gençlere tavsiyelerde bulunan Prof. Dr. Ahmet Kasım Han, gençler kendilerini mutlu etmeyecek bölümün peşinden asla koşmamalılar dedi.

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YKS tercih sonuçları için ÖSYM tarafından tarih verilmedi ancak elektronik kayıtların 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak olmasından dolayı Ağustos ayının son haftasında açıklanması bekleniyor. YKS üniversite tercihleri 5-20 Ağustos tarihlerinde alınacak.

YKS TERİCHLERİ EKRANI ÖSYM AİS

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Yeni tercih tarihlerini de duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yapılan değişiklikle birlikte öğrenci kardeşlerimiz 5 Ağustos'tan 20 Ağustos saat 23:59'a kadar üniversite tercihlerini yapabilecek. Her bir kardeşime hayırlı bir tercih dönemi ve başarılı bir üniversite hayatı diliyorum” ifadelerini kullandı.

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

YKS tercih sonuçları için henüz ÖSYM tarafından tarih verilmedi ancak YKS tercih işlemlerinin 20 Ağustos’ta sona erecek olmasının ardından erişime açılabilecek. Kılavuzda yer alan bilgilere göre “Elektronik kayıt” 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak. Bu tarihler baz alındığında sonuçların Ağustos ayının son haftasında açıklanması bekleniyor.

YKS TERCİH KILAVUZU 2021

YKS KONTENJAN VE TABAN PUANLARI

YKS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI

Geçtiğimiz günlerde Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Değerli Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) adaylarımız; Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunun güncel hali internet sitemizde yayımlanmıştır. 2021-YKS tercih işlemlerinizi belirlenen tarihler arasında http://ais.osym.gov.tr'den yapabilirsiniz. Yapacağınız tercihlerin hayırlı olmasını dilerim” ifadelerini kullandı.

ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar, 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna tercih süresi içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebileceklerdir. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır.

Adaylar tercihlerini, T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile tercih süresi içinde ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklar ve tercihlerini, internet üzerinden elektronik ortamda göndererek tercih bildirimini tamamlayacaklardır. Bunun dışında tercih bildiriminde bulunulamaz (posta, fax, elektronik posta vb.). Merkezimize posta vb. yollarla gönderilen tercih listeleri işleme alınmaz ve cevaplandırılmaz. Sadece elektronik ortamda yapılan tercihler geçerlidir.

a) TYT ve/veya SAY, SÖZ, EA, DİL yerleştirme puanları,

b) Yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri,

c) Yükseköğretim programlarının kontenjanları ve koşulları

göz önünde tutularak yerleştirileceklerdir. Yerleştirme işlemlerinde bu kılavuz ile 2021-YKS Kılavuzunda yer alan kurallar geçerli olacaktır.

* Ön lisans programlarını, 2021-TYT'de 150 ve üzeri puan alanlar tercihleri arasında gösterebileceklerdir

* Yükseköğretim programlarını, 2021-AYT/YDT'de ilgili puan türünde 180 ve daha fazla puan alan adaylar tercihleri arasında gösterebileceklerdir.

ÜNİVERSİTE TERCİHİ YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Prof. Dr. Ahmet Kasım Han, Üniversite, vizyon açıcı, hem bireysel, hem de toplumsal geleceğin kurulduğu bir kurumdur. Gençlerin, zamanı geldiğinde, yaşamda ayakta durup, kendi hayatlarını, ailelerini kurma noktasında refahı, mutluluğu, esenliği garanti altına alacak şekilde yetiştikleri yuvadır. Bu hedefe yönelik olarak formasyon aldıkları, sosyalleştikleri, meslek edindikleri, tüm bunların fırsatını sağlayan yerdir. Gençlerin disiplin, özveri ve tutkuyla gelecekte ne olmak istiyorlarsa o yöne doğru evirilmeleri için ellerine geçen fırsatları en iyi biçimde kullanmaları gerekiyor. İnsanoğlu elinden gelenin en iyisini yapma noktasında kendine borçlu. Gençlerin ailelerine, topluma, insanlığa olan borçları bir yana en önemli sorumlulukları kendilerine karşı bu borçlarını eksiksiz ifa etmek diye konuştu.

İNGİLİZCE EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLER İŞ HAYATINDA ARANAN ELEMAN OLUYOR

İçinde bulunduğumuz çağda ve görünür gelecekte yabancı dil ve özellikle İngilizce öğrenmenin öneminin artacağını söyleyen Prof. Dr. Ahmet Kasım Han, Küresel istihdam piyasasının koşulları gençleri evrensel bilgi havuzuna doğrudan ulaşmak zorunda bırakıyor. Bunun için İngilizce eğitimi şart. Doğrusu istihdam piyasasının en istenir pozisyonları en az İngilizce bilgisini zorunlu kılıyor. Bizim mezunlarımız bu bakımdan dünyanın her yerinde ve ülkemizde iş hayatına atıldıkları zaman aranan eleman oluyorlar ifadelerini kullandı.

KENDİLERİNİ İFADE ETMEKTEN ASLA ÇEKİNMESİNLER

Bir ya da daha fazla yabancı dili çok iyi şekilde bilmek gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Han gençlere şu önerilerde bulundu:

Mutlu olmayı öncelikleri haline getirmeleri gerekiyor. Kendilerine uygun olmayan bir alanın peşinden asla koşmasınlar. Ellerinden gelenin en iyisini yapsınlar. Biraz daha gayret gösterseydim duygusu iyi değildir. İnsanın kendine haksızlık yaptığının nişanesidir. Gençlerimiz en başta kendileri için, kendileri daha azını hak etmediği için eğitim alanında ve hayatta ellerinden gelen en iyi performansı göstermeliler. Dinlemeyi öğrenmelerinde fayda var. Kendilerini ifade etmekten asla çekinmesinler. Bunların hepsi beraberinde başarıyı da getirir.

BU DÖNEMDE ÖNCELİĞİMİZ GENÇLER OLMALI

Pandeminin öğrencilerin okul ile ilişkilerini ciddi şekilde etkilediğini belirten Han, düzenleme yapılan YKS barajıyla ilgili de şunları söyledi:

Üniversite kayıt imkânlarının kolaylaştırılması her halükarda olumlu bir gelişme. Bu dönemde önceliğimiz gençler olmalı. Çocuklarımızın umudunu canlı tutmak, onların işlerini zorlaştırmaktansa daha da kolaylaştırmak gerekiyor.