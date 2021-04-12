2.1 milyar dolarlık maliyet sahipsiz kaldı

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kurtköy-Akyazı ve Kınalı-Odayeri kesimlerindeki olağanüstü ek maliyet artışlarını sahiplenen olmadı. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ortaya çıkan ilave maliyeti üstlenmedi.

YÜZDE 20 AŞILMAMALI

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, 2 milyar 186 milyon 895 bin dolarlık ek maliyet artışının güncel kura göre toplam tutarın 17 milyar 830 milyon lirayı bulduğuna dikkat çekerek, “Esnafımıza verilen toplam desteğin tutarı bile 5 milyar lira etmezken, yandaşlara tek kalemde bunun neredeyse dört katı tutarında bir maliyet artışı sağlanıyor. Bunun hesabını neden veremiyorlar? Bir projede ek maliyet artışı yüzde 50'yi geçiyorsa ortada çok açık bir rant vardır” dedi.

İktidara yakın 5 yandaş firma arasında yer alan Limak-Cengiz ortaklığı tarafından yapılan Kurtköy-Akyazı kesiminde yüzde 65.5 oranında, Kolin-Kalyon ortaklığı tarafından yapılan Kınalı-Odayeri kesiminde ek maliyet artışı ise yüzde 55.3 oranında gerçekleşmişti. Eylül 2019 tarihinde yapıldığı anlaşılan ek maliyet artışlarının toplam tutarının 2 milyar 186 milyon 895 bin 114 olduğu Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın borç üstlenim anlaşmasına taraf olmasıyla belirlenmişti.

Akın, otoyol yapımı projelerinde ek maliyet artışının en fazla yüzde 20 oranında olması gerektiğini dile getirdi.

SORU ÖNERGESİ VERDİ

Akın'ın soru önergesine yanıt veren Hazine ve Maliye Bakanlığı, projeye alınan krediye taraf olmasına karşın ek maliyet artışı konusunda topu Ulaştırma ve Maliye Bakanlığı'na attı. Ulaştırma Bakanlığı ise “YİD projelerinde tüm iş ve işlemler mevzuata uygun olarak, sözleşmede yer alan hükümler çerçevesinde yürütülmektedir” açıklamasını yaptı.

“ORTADA BİR RANT VAR”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, “Ek maliyet artışları maliyetin yarısını geçiyor. Hazine Bakanlığı imza attığı borç üstlenim anlaşmasında yer alan; Ulaştırma Bakanlığı da kendi ihale ettiği projedeki ek maliyet artışıyla ilgili ilgili tek kelime edemiyor. Esnafımıza verilen toplam desteğin tutarı bile 5 milyar lira etmezken, yandaşlara tek kalemde bunun neredeyse dört katı tutarında bir maliyet artışı sağlanıyor. Bir projede ek maliyet artışı yüzde 50'yi geçiyorsa ortada çok açık bir rant vardır” diye konuştu.