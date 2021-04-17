24 yıl önce 2 adet Amazon hissesi alan çiftten Bezos’a mektup

198 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin insanı olan Jeff Bezos, kurucusu olduğu e-ticaret ve bilişim devi Amazon'un CEO'su olarak her yıl olduğu gibi bu yıl da hissedarlara mektup gönderdi.

Bu yıl CEO'luğu bırakacak olan Bezos, hissedarlara son kez gönderdiği mektubunda, Marry ve Larry isimli bir çiftten kendisine gelen bir mektubun kopyasını da paylaştı.

1997’DE 12 YAŞINDAKİ OĞULLARI İÇİN HİSSE ALDILAR

Mektuba göre, söz konusu çift, Amazon 1997 yılında halka arz edildiğinde o dönem 12 yaşında olan çocukları Ryan için 2 adet hisse satın almıştı, paraları sadece 2 adet hisse satın almaya yetmişti ve şimdi çocukları ev satın alırken kullanmak üzere elinde değeri 80 bin doları aşan Amazon hisselerinin bir kısmını satma kararı aldı.

Business Insider haber sitesi, 1997'deki halka arz gününden bu yana Amazon hisselerinin yüzde 172 bin 499 oranında değer kazandığına dikkat çekti.

Çift, yıllarca çocuklarının hisseyi satıp nakde geçmek istediğini ancak kendilerinin satmaması konusunda ısrarcı olduklarını belitti.

1997'de internette kitap satış platformu olan şirket, şu an itibarıyla 1,7 trilyon dolarlık değerle dünyanın en büyük şirketlerinden biri konumunda. Şirketin patronu Bezos da dünyanın en zengin insanı.

ŞU AN DEĞERİ 81 BİN DOLARI AŞTI

1997'de satın alınan 2 hissenin, şirket hisselerinin yıllar içinde üç kere bölünmesi nedeniyle şu an 24 hisseye ve 81 bin 98 dolarlık değere ulaştığı belirtilen haberde, o dönem kağıt olarak alınan 2 hissenin satıştan önce dijital hale çevrilmesi gerekliliğine işaret edildi.

Çift Bezos'a gönderdikleri mektupta, “Bu iki hisse, ailemiz üzerinde muhteşem bir etkiye sahip oldu. Yıllar içinde Amazon'un değer artışını keyifle izledik ve başkalarına anlatmayı sevdiğimiz bir hikaye oldu bu” dedi.

‘KEŞK 2 DEĞİL 10 HİSSE ALSAYDIK’

Çift mektubun sonunda “Keşke 10 hisse satın almış olsaydık” ifadelerini kullandı.

Bezos, mektupta anlatılana benzer birçok hikaye ile karşılaştığını dile getirerek “Biliyorum ki insanlar Amazon'dan kazandıkları parayı eğitimleri, sağlıkları, evleri, tatilleri, işleri, bağışları için kullandılar” dedi.

BEZOS: HİSSELERİN SEKİZDE YEDİSİ BAŞKALARINDA

“Hissedarlar için yarattığımız zenginlikten onur duruyorum. Bu çok önemli ve hayatlarını geliştiriyor” diyen Bezos, Amazon'un hissedarlar için 1,6 trilyon dolarlık zenginlik yarattığına dikkat çekti.

Amazon'un 180 milyar dolarlık hissesi de Bezos'a ait. Bezos, Amazon hisselerinin kendisini de zengin ettiğini ancak hisselerin sekizde yedisinin, yani yaklaşık 1,4 trilyon dolarlık kısmının diğer yatırımcılarda olduğunu, yatırımcılar arasında emeklilik fonları, üniversiteler ve Marry ile Larry gibi çiftlerin bulunduğunu söyledi.

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