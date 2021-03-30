3 grafikte büyük düşüş: TL dolar karşısında liderlikten sonunculuğa geriledi

Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal’ın Cumhurbaşkanı Kararı ile 20 Mart’ta görevden alınması piyasaları sarsarken, Türk lirasında dramatik bir değer kaybını da beraberinde getirdi.

Bloomberg verilerine göre, 31 Aralık 2020 ile 19 Mart 2021 tarihleri arasındaki dönemde yüzde 3’lük değer artışıyla dolar karşısında en iyi performans gösteren para birimi olan TL, sonrasındaki 11 günde yüzde 13,5 değer kaybederek sonunculuğa geriledi.

31 Aralık 2020 ile 30 Mart 2021 tarihleri arasında dolar karşısında yüzde 10,67’lik değer kaybıyla TL, yıl başından bu yana dolar karşısında en çok değer kaybeden para birimi oldu.

2021’E 7,42 İLE BAŞLAMIŞTI

2020 yılı Kasım ayı başında ekonomi yönetimi değişimi sonrasında dolar/TL kuru, faizlerdeki artışa paralel yabancı sıcak para girişiyle, 8,57’lik rekordan geriye dönmüş ve yılı 7,42 seviyesinden kapatmıştı.

Bir ara 6,90’lara kadar gerileyen kur, daha sonra ABD tahvil faizlerindeki yükseliş, Türkiye’de rezerv tartışmaları ve siyasi risklerle 7,60’lara kadar yükselmiş ancak TCMB’nin faizi 200 baz puan artırması sonrasında 19 Mart’ta tekrar 7,20’ye kadar gerilemişti.

CUMHURBAŞKANI KARARI SONRASI REKORA YAKLAŞTI

Ancak bu faiz artışı sonrasında gelen Cumhurbaşkanı Kararı ile dolar/TL tekrar sert yükselişe geçti. 21 Mart Pazar akşamı sığ piyasada 8,48’i gördükten 22 Mart’ta 7,70’e kadar gerileyen kur, bugün 8,36’ya kadar yükseldi.

Karar sonrasında, yoğun yabancı sıcak para çıkışı yaşanırken, 5-6 Kasım 2021’de kurda görülen rekor seviyelere yaklaşıldı.

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