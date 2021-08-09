ABD Hazine Bakanı, ‘borç limiti’ çağrısını tekrarladı

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, temsilcilere yaptığı borç limiti çağrısını tekrar etti. Yellen, borç limitinin yükseltilmesi için sadece Demokratların desteğinden ziyade her iki partinin desteğinin önemli olduğunu belirtti.

SOZCU.COM.TR

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ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, borç limitini yükseltme çağrısını yineledi.

Yellen, ABD’li parlamenterlerin borç limitinin yükseltilmesine veya ertelenmesine ilişkin düzenlemenin yalnızca Demokrat Parti’nin desteği ile değil iki partinin de desteği ile geçmesi için için çağrıda bulundu.

Yellen, önceki borç limiti düzenlemelerinin iki parti ile birlikte yapıldığını hatırlatarak kongre’nin borç limitini bir kez daha çift partinin desteğiyle yükseltmesi ya da askıya alması gerektiğini söyledi.

BORÇLARIN ÇOĞU BİDEN DÖNEMİNDEN ÖNCE

Yellen, ilgili borçların büyük çoğunluğunun Biden yönetimi göreve başlamadan gerçekleştiğini belirtti.

Demokrat Parti, ilgili yasa paketini oyların yüzde 50’sini gerektiren uzlaşı yoluyla geçirmeyi planlıyordu ancak Cumhuriyetçiler’den gelen tepkiler borç limiti için uzlaşmanın zor olacağı yönünde algılandı.

ABD'de 2019'da hayata geçirilen yasayla askıya alınan yasal borç limitinin süresi 31 Temmuz'da dolmuş ve 1 Ağustos itibarıyla ABD'nin ödenmemiş borcu yasal sınıra ulaşmıştı.

ÖNLEMLER DEVREYE GİRDİ, YENİ YATIRIMLAR DURAKLATILDI

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, borç limiti nedeniyle 2 Ağustos'tan itibaren olağanüstü önlemleri uygulamaya başlamıştı.

Hazine Bakanı, önceki hafta Kongre'ye hitaben yazdığı bir mektupta, bakanlığın bazı federal emeklilik ve sosyal yardım fonlarına yeni yatırımları duraklattığını söyledi.

Yellen yazdığı mektupta kongre üyelerini ABD'nin kredisini korumaya davet ederek borç limitini yeniden düzenleme çağrısı yaptı.

Yellen, 23 Temmuz'da Kongre'ye gönderdiği bir başka mektupta, ülkenin borç limitinin yükseltilmemesi halinde Hazine Bakanlığının olağanüstü önlemler alacağını dile getirmişti.

ABD TEMERRÜDE DÜŞEBİLİR

Kongre borç limitini tekrar yükseltmez veya askıya almazsa, ABD Ekim ayı gibi erken bir tarihte temerrüde düşebilir.

Uzmanlar, son derece düşük bir ihtimal olsa da, temerrüdün felaket bir olay olacağını ve Amerikan ekonomisinin çeşitli sektörleri için önemli bir tehdit olduğu yorumlarında bulunuyor.

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