Ağar ailesi Bodrum Yalıkavak Marina yönetiminden çekildi

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in iddiaları sonrası gündeme gelen Bodrum Yalıkavak Marina’da yönetim değişti.

Mehmet Ağar’ın Bodrum Yalıkavak Marina Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılışına ilişkin karar Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayımlandı.

Mehmet Ağar’ın yerine Yönetim Kurulu Başkanı olarak İtalya uyruklu Moreno Occohiolini atandı.

Mehmet Ağar’ın ayrıldığı yönetim kurulu üyeliğine ise Ahmet Güven Kartal getirildi.

OĞUL AĞAR DA GİTTİ

Öte yandan, Mehmet Ağar’ın oğlu Tolga Ağar da şirketin yönetim kurulu üyeliğinden ayrıldı. AKP Elazığ Milletvekili Tolga Ağar’ın yerine Bodrum Yalıkavak Marina yönetimine giren isim Serkan Uzun oldu. Tolga Ağar 2014 yılından bu yana şirketin yönetiminde yer alıyordu.

4 gün önce Sözcü’ye konuşan eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, “Zor bir ameliyat geçirdim, sağlığımı düşünüyorum, yönetim kurulu ne yaptı bilmiyorum zaten ayrılmak niyetindeydim” diye konuşmuştu. Marinadan yapılan açıklamada ise “Mehmet Ağar’ın şirketimizdeki görevinin sona erdiği bilgisini kamuoyuyla paylaşırız” denilmişti.

Marinadan yapılan yazılı açıklamada, şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ağar'ın 17 Mayıs itibariyle görevinden ayrılma isteğini yazılı olarak bildirdiği ve Ağar'ın sağlık sorunları nedeniyle gerekli işlemlerin yapılmasının ertelendiği kaydedilmişti.

MARİNA’NIN SAHİBİ RSR HOLDİNG

Milli Emlak’a ait olan Yalıkavak Marina, 1996 yılında Bodrum Yalıkavak Turizm ve Yat Limanı Yatırımları Ticaret Anonim Şirketi adına tescil edildi. Marinayı 2003’te Cefi Kamhi aldı ve 2011’de satışa çıkardı. Şirketin yüzde 90 hissesi Palmali Otel İşletmeleri Yatırım ve Turizmi Limited Şirketi tarafından satın alındı.

El değiştirme sonucu hisselerin yüzde 100’ü Palmali Otelcilik, Turizm ve Acentecilik Limited Şirketi’nde toplandı. 2017 yılına kadar Yalıkavak Marina’nın iki ortağı vardı.

Biri Azeri kökenli iş adamı Mubariz Mansimov Gurbanoğlu; diğeri ise merkezi Singapur’da bulunan Anar Alizade’ye ait RSR Holding. Mubariz Gurbanoğlu, 2016 yılında kendi hisselerini ortağı Alizade’ye sattı. Ancak bu satış mahkemelik oldu.

Gurbanoğlu, yanında çalışan 3 kişi tarafından dolandırıldığını, 200 milyon dolardan fazla değeri olan marinanın 30 milyon dolara satıldığını belirterek mahkemeye başvurdu.

Hali hazırda Bodrum Yalıkavak Turizm ve Yat Limanı Yatırımları ve Ticaret AŞ’nin tek pay sahibi olarak kayıtlarda “BYK Otel İşletmeleri Yatırım ve Turizm limited” adlı şirket görüyor. Bu şirketin de tek pay sahibi Yalıkavak Holding Limited. Malta’da kayıtlı bu şirketin sahibi ise Singapur merkezli RSR Holding.





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