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AKP, Ankara Garı yolcu garantisinde de yüzde 92 yanıldı

Ankara Tren Garı'nda, müteahhitlere verilen yolcu garantisi yüzde 92.73 oranında hatalı çıktı. 2021'in ilk 5 ayı için 3.3 milyon garanti edildi, sayı 208 binde kaldı. Hazine'nin kamuoyunun yakından tanıdığı müteahhit şirketler Limak, Kolin ve Cengiz ortaklığına bu yanlış hesap nedeniyle ödeyeceği para 5 ay için 40.6 milyon TL + KDV... Müteahhitlerin parası 10 yıl daha garanti altında..

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 08:12, 21/06/2021
HaberlerEkonomi
AKP, Ankara Garı yolcu garantisinde de yüzde 92 yanıldı

Yap İşlet Devret modelleriyle inşa edilen ve garanti verilen kamu projeleri milletin sırtına yük olmaya devam ediyor. Son olarak CHP Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Ankara Tren Garı’nda müteahhit şirketlere verilen garanti tablosunu açıkladı. CİMER ve TBMM Tutanaklarına dayanarak paylaştığı sosyal medya mesajında ortaya koyduğu veriler oldukça çarpıcı…

Ankara Tren Garı’nda Hazine’nin verdiği (giden) yolcu garanti sayısının 3 milyon 333 bin 333 olduğunu hatırlatan Yavuzyılmaz, 2021’in ilk 5 ayında gerçekleşen (giden) yolcu sayısının 208 bin 960’ta kaldığını açıkladı.

AKP’nin hata payının yüzde 92.73 olduğunu vurgulayan Yavuzyılmaz, “Hazinenin görevli şirkete ödeyeceği garanti tutarı, 4 milyon 686 bin 559 dolar + KDV  ” dedi. (Güncel kurla 40.6 milyon TL+KDV)





TANIDIK ŞİRKETLERE 14 YIL GARANTİ PARA

CHP’li vekil mesajının devamında şu bilgileri de paylaştı:
* Görevli şirket ATG Gar İşletmesi A.Ş. (Limak+Kolin+Cengiz)
* Hizmete Açılış Tarihi: 2017
* Kamuya Devir Tarihi: 2036
* 2021  (5.Yıl) Garanti Yolcu sayısı: 8 milyon
* Garanti Edilen Toplam Yolcu Sayısı: 106 milyon
* Yolcu Başına Garanti Tutarı: 1.5 dolar+KDV

29 Ekim 2016’da hizmete açılan Ankara Tren Garı 2036 yılında kamuya devredilecek. Sözleşmede şirketlere 14 yıl yolcu garantisi verildi. Buna göre müteahhitlerin parası yaklaşık 10 yıl daha garanti altında…

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Yayınlanma Tarihi:08:00,