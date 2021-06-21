AKP, Ankara Garı yolcu garantisinde de yüzde 92 yanıldı

Yap İşlet Devret modelleriyle inşa edilen ve garanti verilen kamu projeleri milletin sırtına yük olmaya devam ediyor. Son olarak CHP Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Ankara Tren Garı’nda müteahhit şirketlere verilen garanti tablosunu açıkladı. CİMER ve TBMM Tutanaklarına dayanarak paylaştığı sosyal medya mesajında ortaya koyduğu veriler oldukça çarpıcı…

Ankara Tren Garı’nda Hazine’nin verdiği (giden) yolcu garanti sayısının 3 milyon 333 bin 333 olduğunu hatırlatan Yavuzyılmaz, 2021’in ilk 5 ayında gerçekleşen (giden) yolcu sayısının 208 bin 960’ta kaldığını açıkladı.

AKP’nin hata payının yüzde 92.73 olduğunu vurgulayan Yavuzyılmaz, “Hazinenin görevli şirkete ödeyeceği garanti tutarı, 4 milyon 686 bin 559 dolar + KDV ” dedi. (Güncel kurla 40.6 milyon TL+KDV)









TANIDIK ŞİRKETLERE 14 YIL GARANTİ PARA

CHP’li vekil mesajının devamında şu bilgileri de paylaştı:

* Görevli şirket ATG Gar İşletmesi A.Ş. (Limak+Kolin+Cengiz)

* Hizmete Açılış Tarihi: 2017

* Kamuya Devir Tarihi: 2036

* 2021 (5.Yıl) Garanti Yolcu sayısı: 8 milyon

* Garanti Edilen Toplam Yolcu Sayısı: 106 milyon

* Yolcu Başına Garanti Tutarı: 1.5 dolar+KDV

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