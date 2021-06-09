Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 9 Haziran 2021

Altın piyasası 9 Haziran Çarşamba günü sabah saatlerinde düşüş içerisinde olurken, altının ons değerlerindeki düşüş ABD'de yarın açıklanacak olan Mayıs ayı TÜFE verilerinden kaynaklı. ABD hükümeti enflasyon konusundan “olumlu” açıklamalar yaparken, uluslararası piyasalarda bu açıklama altını negatif değerlendirme olarak görülüyor. Yaşanan son ekonomi gelişmelerden sonra Kapalı Çarşı'da altın fiyatları

Gram altın ne kadar?

Gram altın, alış 518 TL, satış 522 TL. Bir önceki hafta gram altının satış değeri 521 TL.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın, alış 846 TL, satış 863 TL. Bir önceki hafta çeyrek altının satış değeri 862 TL.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 3.483 TL, satış 3.518 TL. Bir önceki hafta cumhuriyet altının satış değeri 3.513 TL.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın, alış 1.692 TL, satış 1.727 TL. Bir önceki hafta yarım altının satış değeri 1.724 TL.

Tam altın ne kadar?

Tam altın, alış 3.419 TL, satış 3.454 TL. Bir önceki hafta tam altının satış değeri 3.449 TL.

22 ayar bilezik ne kadar?

22 ayar bilezik alış, 473 TL, satış 478 TL. Bir önceki hafta 22 ayar bileziğin satış değeri 477 TL.

14 ayar altın ne kadar?

14 ayar altın, alış 302 TL, satış 305 TL. Bir önceki hafta 14 ayar altının satış değeri 305 TL.

18 ayar altın ne kadar?

18 ayar altın, alış 388 TL, satış 392 TL. Bir önceki hafta 18 ayar altının satış değeri 391 TL.

Reşat altın ne kadar?

Reşat altın, alış 3.413 TL, satış 3.448 TL. Bir önceki hafta reşat altının satış değeri 3.441 TL.

Altın fiyatları 9 Haziran 2021

Ekonomi uzmanlarının altın fiyatlarında 9 Haziran 2021 yorumu: 10 Haziran 2021 tarihinde Perşembe günü ABD'de TÜFE verileri açıklanması beklenirken, uluslararası piyasalarda veriler açıklanmadan altın ons değerlerinde düşüş yaşandığı gözlemlendi. Enflasyon verilerine göre altın ons değerinde yukarı bir ivme yaşanabilir. ABD'de faizler düşüşe geçse de müşteri tarafından altın alımı gerçekleşmezken, bitcoin alımlarında artış gözlerden kaçmadı.