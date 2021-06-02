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Altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 2 Haziran 2021

2 Haziran’da altın, gece saatlerinde yükselmeye başlarken Kapalı Çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 526 TL, en yüksek “cumhuriyet” 3.545 TL’den işlem görüyor.

Güncellenme: 10:45, 02/06/2021
HaberlerEkonomi
Altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 2 Haziran 2021

Altın, 2 Haziran Çarşamba günü yükselişe geçerken, döviz kurundaki artışa oranla yüzde 1.15 seviyelerinde olduğunda gözlemlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın faiz düşmesine dair açıklamalarından sonra geceleyin piyasalarda yükseliş gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda Amerika Birleşik Devletlerinde cuma günü “tarım dışı istihdam verisi” ile 16 Haziran'da yapılacak FED toplantısı, ekonomi uzmanları tarafından yakından takip edilmeye başlandı. Uzmanlar, Avrupa Birliği enflasyonunun yüzde 2 seviyesine ulaştığını açıkladı. Kapalı Çarşı piyasasında en çok takip edilen altın fiyatları:

Gram altın ne kadar?

Gram altın, alış 522 TL, satış 526 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 516 TL'den işlem gördü.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın, alış 853 TL, satış 870 TL. Geçen hafta verilerine bakıldığında çeyrek altının satışı 853 TL.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 3.512 TL, satış 3.546 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 3.478 TL.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın, alış 1.706 TL, satış 1.740 TL. Geçen hafta yarım altın, 1.707 TL'den satışı gerçekleşti.

Tam altın ne kadar?

Tam altın, alış 3.446 TL, satış 3.481 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 3.414 TL.

Altın fiyatları 1 Haziran’da nasıldı?

 

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Yayınlanma Tarihi:10:25,