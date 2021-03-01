Altın fiyatları TL’nin değer kazanmasıyla geriledi

Piyasalardaki dalgalanmanın büyük bölümü her ne kadar ABD tahvil getirisi kaynaklı olsa da son günlerde mevcut ekonomi politikalarının sürdürülebilirliğine yönelik endişeler de TL’deki baskıyı bir kademe daha artırmıştı. Ancak bu endişelerle yaşanan kayıplar da telefi edilmeye başlandı.

Dolar/TL’de 6.9’dan başlayan ve 7.4850’e kadar süren değer kaybında olduğu gibi değer kazancında da benzer para birimlerinden açık ara ayrıştı. TL’nin bugün dolar karşısındaki değer kazancı yüzde 2.5 civarında olurken benzer para birimlerindeki kazançlar genelde yüzde 1’in altında kaldı.

TÜRK LİRASI POZİTİF AYRIŞTI

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, “TL’de pozitif ayrışma ile birlikte gelen güçlü bir değer kazancı görüyoruz. Baktığımızda bugün açıklanan gelişmeler TL’deki değer kazancını açıklamak için yeterli değil. Aslında küresel satış baskısının azalması ile birlikte TL’de iyimser seyir piyasada beklenti dahilindeydi. Ancak bugün yaşanan bu beklentilerin de ötesinde” dedi ve ekledi:

“Büyüme verileri de TL pozitif ancak biz bugün TL’de etkili olan unsurun günlük gelişmeler değil orta vadeli beklentilerdeki varolan pozitif seyrin yansıması olduğunu düşünüyoruz. Dolar/TL’de yıl içinde düşüşlerin 6.35’e kadar devam etmesini bekliyoruz. Bu beklentimizin önündeki en büyük risk ekonomi politikalarında mevcut adımlardan geri dönülmesi ihtimali ve dış ilişkiler kaynaklı olabilir.”

Bazı yatırımcılar TL’de yaşanan değer kaybını geçici ve ABD’nin de konuyu çözmek zorunda olduğu bir süreç olarak görürken bazı yatırımcılar ise ekonomi politikalarının sürdürülebilirliğine ilişkin endişelerle yeniden değer kayıpları bekliyor. Beklentilerin birbirinden bu kadar farklılaşması ise volatiliteyi beraberinde getiriyor.

TCMB’nin yüzde 17 seviyesindeki politika faizinin beklenen enflasyona göre gelişmekte olan para birimleri arasındaki en yüksek reel faizlerden birini sunması işlemcilere göre TL’deki sert değer kayıplarına rağmen yine de “avantaj” sağlıyor.

ONS ARTTI, GRAM ALTIN GERİLEDİ

Türk Lirası’ndaki değer artışı altın yatırımcısını üzdü. Doların değer kaybetmesi gram altın fiyatlarının da düşmesine neden oldu. Ons altının fiyatının 1740 dolar seviyesine yaklaşmasına rağmen, serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 405 liraya geriledi.

İstanbul Kapalıçarşı'da 405,10 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 405,30 liradan, 2 bin 670 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 691 liradan, 369 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 373 liradan, 2 bin 609 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 629 liradan, bin 305 liradan alınan Yarım Ziynet bin 315 liradan ve 652 liradan alınan Çeyrek Ziynet 657 liradan satıldı.