Altın fiyatlarında düşüş devam ediyor: Gram altın fiyatı 421 liraya geriledi

Geçtiğimiz yıl yatırımcısına en çok kazandıran birikim aracı olan ancak bu yıl düşüşte yer alan altın, vatandaşların yatırım gözdesi olmayı sürdürüyor.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

İstanbul Kapalıçarşı'da 421,50 liradan alınan gram altın 421,70 liradan, 2 bin 778 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 799 liradan, 385 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 389 liradan, 2 bin 715 liradan alınan Lira (Tam) altın 2 bin 735 liradan, bin 358 liradan alınan yarım altın bin 368 liradan ve 679 liradan alınan çeyrek altın 684 liradan satıldı.

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“ALTIN ONS BAZINDA MART AYINDA PRİM YAPABİLİR”

Altının fiyatını belirleyen iki faktör olduğunu belirten Kapalıçarşı esnafı Kaan Gözüm, “Bir tanesi dolar fiyatı bir tanesi de Ons fiyatı. Şu an ons fiyatı 1860 civarında. En yüksek gördüğü değerin oldukça aşağısında. Dolardan faiz artırımlarıyla aşağıya geldiği için altında değer kaybı oluştu. Şu an için vatandaşın altın alabileceği yönünde söylemler var. Amerika'daki parasal genişleme devam ederse altının Ons fiyatı da yükselebilir. Yaptığımız değerlendirmelere göre altının Ons bazında Mart ayında biraz prim yapabileceğini düşünüyorum. Şu an gram altın 440 lira, çeyrek 730 lira, yarım 1460 lira, Ata ise 2990 lira civarında seyrediyor. Vatandaş altın almaya geldiğinde genelde gram altına yöneliyor” şeklinde konuştu.