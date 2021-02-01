Avrasya Tüneli sözleşmesinde büyük kuşku

Avrasya Tüneli geciş bedeli bugünden itibaren 10 lira zamlandı. Ocak ayının sonu itibarıyla 36.40 lira olan otomobil tek yön geçiş ücreti 46 liraya çıktı. Ancak rakamın sözleşmede öngörülenin üzerinde olduğu yönünde iddialar var.

Avrasya Tüneli'nin geçiş ücretleri her yıl sözleşmedeki şartlara göre yeniden belirleniyor.

Kamuoyuna 4 dolar olarak açıklansa da araç başı geçiş ücreti, sözleşmeye göre araç başı 4.60 dolar olarak tespit edilen ücrete, ABD'deki enflasyon artışı ve yüzde 8 KDV eklenerek belirleniyor.

Avrasya Tüneli işletmesiyle ilgili gelişmeleri yakından takip eden İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkan Danışmanı, İBB Meclis Üyesi Dr. Suat Sarı, Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine bugün yapılan zammın, sözleşmede değişiklik yapıldığı kuşkusu doğurduğunu ileri sürdü.

Sarı, “Yapılan zam ile tünel otomobil geçiş ücreti vergiler dahil 46 TL karşılığı 6.28 dolar olmaktadır…Önceki geçiş ücreti 6,11 dolardı” dedi.

CEVAPSIZ SORULAR

Konuyu açıklığa kavuşturmak için ilgili kurumlara yaptığı başvuruların sonuçsuz kaldığını kaydeden Dr. Suat Sarı cevaplanması gereken soruları şöyle sıraladı:

2007 yılında sözleşmede geçiş ücreti 2.54 dolar+KDV iken 2012 yılında 3 dolar+KDV, 2017 yılında 4 dolar+KDV ve 2019 yılında 4.60 dolar+KDV'ye çıkarıldığı doğru mudur?

2019 yerel seçimleri sebebi ile önce ilan edilen ve sonra iptal edilen tünel geçiş ücretleri 2 yıl boyunca sözleşmeye aykırı olarak sabit tutulmuştur. Zam yapılmayan bu dönem için işletmeciye, işletme sözleşmesi süresi bitimi 2041 yılından, 2047 yılına revize edilmiş midir?

Dr. Suat Sarı'nın Avrasya Tüneli'yle ilgili diğer tespitleri şöyle:

“DÜNYAYA GÖRE 10 KAT FAZLA ÖDÜYORUZ”

“Ülkelerin milli gelirine oranlandığında Avrasya Köprüsü'nden ortalama 10 kat daha fazla ücret ödeyerek geçiyoruz.”

“KARAYOLLARI'NA DEVREDİLMELİ”

“Ulaştırma Bakanı bir an evvel ATAŞ ile orutup anlaşmalı ve işletmeyi Karayolları Genel Müdürlüğü üzerine almalıdır.”

İNDİRİM UYGULANMALI

Dünyadaki su altı yol tünellerinin birçoğunda uygulanan aşağıdaki teşvik edici geçiş ücretleri uygulanmalıdır. Aynı gün tüneli gidiş geliş olarak kullanan araçlara hafta sonu geçişler ve gece geçişlerine yoğun olmayan saatlerde indirimli tarife uygulanmalıdır. Kredi kartı ile haftalık, aylık taksitli ödeme imkanı sağlanmalıdır.

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