Bahçesinde yetiştirdiği cennet hurmasını pazarlayamayınca ihracatçı oldu

Manisa'da genç bir kadın, bahçesinde yetiştirip pazarlayamadığı cennet hurmalarını çöpe atmayıp kurutması sonrası ihracatçı oldu. Başta denemek amacıyla kuruttuğu 40 kilo cennet hurmasına talep çok olunca ailesinin desteğiyle sera kuran Yılmaz, geçen yıl İngiltere ve KKTC'ye toplam 800 kiloluk ihracat yaptı.

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Manisa’nın Alaşehir ilçesinde Melek Yılmaz (35), çöpe atmak yerine balkonunda kurutmaya başladığı cennet hurması ile 5 yılda 800 metrekarelik kurutma serasının sahibi olup, ihracata başladı.

Geçen yıl İngiltere’ye 500 kilo, KKTC’ye de 300 kilogram cennet hurması ihraç eden Yılmaz, bu yıl 60 ton ürün satmayı hedefliyor.

KİLOSUNU 50 TL’DEN SATIYOR

Alaşehir’in kırsal Kavaklıdere Mahallesi’nde yaşayan Melek Yılmaz ve ailesinin bahçelerinde yetiştirdikleri ve taze olarak pazarlamakta zorlanılan cennet hurmaları, bozulmaya başladı. Yılmaz da hurmalarını çöpe atmak yerine kurutmaya karar verdi.

‘Trabzon hurması’, ‘cennet elması’ ya da ‘Akdeniz hurması’ olarak da bilinen cennet hurmalarından balkonda 40 kilo kurutarak işe koyulan Yılmaz, deneme amacıyla başladığı bu işten sonrasında çok talep aldığını anlatıyor.

Öyle ki, talebe yetişemez hale geldiğini belirten Yılmaz, eşi ve ailesinin de desteğiyle 800 metrekarelik kurutma serası kurduğunu kaydetti.

Serada 20 kadını istihdam eden Yılmaz, 5 sene içinde yıllık 60 ton cennet hurması kurutur durumda.

Yılmaz, kuruttuğu cennet hurmalarının kilosunu 50 TL’den yurt içine ve yurt dışına satıyor. Yaş cennet hurmalarının kilosu ise 5 liradan satılıyor.

Yılmaz, “Kurutulmuşunun lezzetli olduğunu görünce devamını getirdik sonra 1 ton, 10 ton derken bu şekilde talep arttıkça devam ettik” diye konuştu.

40 KİLO İLE BAŞLAMIŞTI, ŞİMDİKİ KAPASİTESİ 60 TON

Melek Yılmaz’ın birlikte iş yaptığı dayısı, üretici Dursun Uysal (50) ise talebin artarak devam ettiğini belirterek, şunları söyledi:

“40 kilo ile başladığımız cennet hurması işinde bugün 800 metrekarelik serada 60 ton kapasite ile kurutabiliyoruz. 45 günlük sürenin ardından yurt içi ve yurt dışına gönderiyoruz. Geçen yıl 500 kilo İngiltere’ye gönderdik, bir miktarda KKTC’ye gönderdik. Talepten dolayı memnunuz.” (DHA)



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