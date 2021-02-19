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Bazı rafineri ve petrokimya ürünlerinde ÖTV sıfırlandı

Petrokimya tesislerinde üretilen ve bu tesislerde özel tüketim vergisine (ÖTV) tabi olmayan bazı petrol ürünlerinin rafinerilere ve petrokimya tesislerine imalatta kullanılmak üzere tesliminde ÖTV sıfırlandı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 09:58, 19/02/2021
HaberlerEkonomi
Bazı rafineri ve petrokimya ürünlerinde ÖTV sıfırlandı

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, rafinerici lisansı ve işletme lisansı kapsamında üretim faaliyetinde bulunan petrokimya tesislerinde üretilen ÖTV (I) sayılı listede yer alan petrol ürünlerinin, üretildiği tesislerde ÖTV’ye tabi olmayan malların imalinde kullanımı için tesliminde ÖTV tutarı sıfıra indirildi.

Bu ürünlerin rafineri ve petrokimya tesisleri arasında, petrokimya tesisleri arasında ve rafineriler arasında imalatta kullanılmak üzere tesliminde de ÖTV tutarı sıfır olarak uygulanacak.

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