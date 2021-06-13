Belediyenin borcunu 7 ayda öğrenebildik

Türkiye'nin en büyük ilçesi olan Esenyurt'un nüfusu (957 bin 398) 60'dan fazla ilden fazla. Yüzde 51,5 oyla seçilen ve AKP belediyeciliğine son veren Kemal Deniz Bozkurt, SÖZCÜ'nün sorularını cevaplandırdı. Belediye aleyhine 6 400 kamulaştırma davası açıldığını söyleyen Bozkurt “Aklınıza gelecek ne kadar rezalet varsa yapılmış. 30 yıllık belediyenin arşivi olmaz mı? Belediyenin hiçbir konuda envanteri yok. Düşünün, alacak-borç envanteri bile bulunmuyordu. Hiçbirinin kaydı tutulmamış. Belediyenin ne kadar borcunun olduğunu ancak 7 ayda öğrenebildik. Borcumuz 2 milyar 200 milyon lira. Bunun ancak 380 milyon lirasını ödedim. Her yıl 200 milyon liralık arsa satmışlar. Ben bir metrekare bile arsa satmadım” dedi.

HER ŞEYİMİZ HACİZLİ

Bozkurt şöyle konuştu: Sürekli soruşturma baskısı yaşıyoruz. Vatandaşın birisi ‘Belediyeye 600 PKK'lı aldılar' diye ihbar etmiş. Soruşturma sonucu işe alınanların PKK ile ilişkilerinin olmadı anlaşıldı. İlçemizde eğitim çağında 320 bin kişi var. Okul eksiğimiz fazla. 80 okul lazım. Her şey o kadar plansız yapılmış ki okul yaptıracak arsa yok. Belediyeyi tamamen iş adamları yönetmiş. Akıl tutulması gibi. Böyle bir şey olamaz. Okul, spor salonu yaptırılmış, İhale Kanunu'nun 21/B maddesi uygulanmış. Yani istediği kişiye ihaleler verilmiş. Hacizli olmayan bir şeyimiz yok. Makam otomobilim haczedildi. 2 milyar 200 milyon olan borcumuza karşılık gelirimiz 650 milyon lira. Hiçbir yere harcamasak bile ödenmesi 4 yılı bulur.