Birleşme ve satın almalara finansal yatırımcı dopingi

Deloitte Türkiye'nin '2021 Birleşme ve Satın Almalar Raporu'n göre, bu yıl birleşme ve satın almalara finansal yatırımcılar damgasını vurdu. Finansal yatırımcılar, 2021'de 4,2 milyar dolar değerinde 245 işlem gerçekleştirerek birleşme ve satın almalarda başrolü oynadı.

Sozcu.com.tr

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Deloitte Türkiye, ‘2021 Birleşme ve Satın Almalar Raporu’nu yayınladı.

Raporda, küresel birleşme ve satın almaların küresel ekonomideki canlanma, likidite fazlası ve aşılama oranlarındaki artış ile önemli bir ivme kazandığı ancak dünyada görülen bu geri dönüşün Türkiye'ye yansımasının daha sınırlı kaldığına vurgu yapıldı. Bununla birlikte, hem işlem adedi hem de işlem hacmi 2020’ye göre artış gösterdi.

Deloitte’un raporuna göre, 2021’de Türkiye'de birleşme ve satın almalarda 390 adet işlemle rekor kırılırken, toplam işlem hacmi de yüzde 12 artarak 10,1 milyar dolara ulaştı.

2021’de birleşme ve satın almalara finansal yatırımcılar damgasını vurdu. Rekor işlem adedinin yüzde 63'ü finansal yatırımcılar tarafından gerçekleştirildi.

4,2 MİLYAR DOLAR DEĞERİNDE 245 İŞLEM

Pandeminin hızlandırdığı dijitalleşme sürecinin de etkisiyle e-ticaret, teknoloji, internet ve mobil hizmetler ile oyun sektörü yatırımcıların gündeminde öne çıktı.

Finansal yatırımcılar, 2021’de 4,2 milyar dolar değerinde 245 işlem gerçekleştirerek birleşme ve satın almalarda başrolü oynadı.

Finansal yatırımcıların işlem hacminin yüzde 65’ini Trendyol ve Getir işlemleri oluşturdu.

2021’de küresel birleşme ve satın almalar ise yüzde 52 oranında artış ile 4,6 trilyon dolar seviyesine ulaşarak rekora imza attı.

Küresel çapta yaşanan bu hareketlilikten olumlu etkilenen Türkiye’deki birleşme ve satın almaların toplam yıllık işlem hacminin yüzde 58'ini yabancılar gerçekleştirirken, yabancı yatırımcıların işlem adedi yüzde 28 artarak son 5 yılın ortalamasının üzerine çıktı.

AŞILAMA ORANINDAKİ ARTIŞ ETKİLİ OLDU

Deloitte Türkiye Ortağı ve Finansal Danışmanlık Lideri Kıvanç Çıdam, “Küresel ekonominin canlanması ve aşılama oranlarındaki artış ile küresel işlem hacminde güçlü bir toparlanma olduğunu görüyoruz. Pandemi döneminde dünyada oluşan nakit fazlasının birleşme ve satın alma yatırımlarına yönlenmesi de rekor işlem hacmine katkıda bulunan bir etken oldu” dedi.

“Türkiye piyasasında da hareketlilik geçen yıl olduğu gibi devam ediyor” diyen Çıdam, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Yıllık işlem hacmi 2019'daki düşüşün ardından son iki yıldır üst üste büyüme gösterdi. Bu yıl 390 adet işlem ile yeni bir rekor kırıldı. Pandemi kaynaklı zorlukların gölgesinde Türkiye 2021 yılının üçüncü çeyreği itibarıyla Çin'den sonra en hızlı büyüyen ekonomilerden biri olmayı başardı.

Bu kapsamda Türkiye pazarı, dikkat çekici büyümesiyle yabancı yatırımcılar için cazip bir destinasyon olmaya devam ediyor. Tüm dünyada yeni virüs varyantlarının ortaya çıkmasıyla devam eden belirsizlikler, enflasyonist riskler ve makro ekonomik dalgalanmalar zor bir döneme işaret ediyor. Öte yandan dinamik girişim sermayesi ekosistemi ile orta ölçekli şirketlere yönelik yatırımcı ilgisinin 2022’de de hareketli bir birleşme ve satın alma pazarı yaratacağına inanıyoruz.”

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