Bitcoin’de sert düşüş

Hafta içi 64 bin doların üzerine çıkarak tarihi zirvesini yenileyen Bitcoin yüzde 10 seviyesinde değer kaybederek 55 bin doların da altına geriledi.

Kripto para piyasasında yaşanan sert düşüşte ABD Hazine Bakanlığı’nın bazı finansal kuruluşlara ‘kripto paralarla ile kara para akladıkları’ gerekçesiyle ceza uygulayacağı iddiaları etkili oldu.

Bitcoin’in ardından piyasanın en büyük ikinci kripto parası olan Etherium da yüzde 12’nin üzerinde düşüşle 2 bin 100 dolar seviyesine geriledi.

Geçen hafta kripto para piyasalarında Coinbase’in halka arzının yarattığı pozitif havayla Bitcoin 64 üzerini görmüş ve Etherium, XRP, Dogecoin, Litecoin, Chiliz gibi birçok altcoin sert yükseliş kaydetmişti.

MERKEZ BANKASI’NDAN YÖNETMELİK

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) ‘Ödemelerde Kripto Varlıkların Kullanılmamasına Dair Yönetmelik’i cuma günü Resmi Gazete’de yayımlandı. Yönetmelikte kripto paralar, “Dağıtık defter teknolojisi veya benzer bir teknoloji kullanılarak sanal olarak oluşturulup dijital ağlar üzerinden dağıtımı yapılan, ancak itibari para, kaydi para, elektronik para, ödeme aracı, menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası aracı olarak nitelendirilmeyen gayri maddi varlıkları ifade eder.” şeklinde tanımlandı.

Yönetmeliğine göre kripto varlıklar ödemelerde doğrudan veya dolaylı olarak kullanılamayacak ve kripto varlıkların ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılmasına yönelik hizmet sunulamayacak.