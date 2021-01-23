Borsada milyar dolarlık inatlaşma

ABD başta olmak üzere birçok ülkede pandemi döneminde hisse senedi piyasalarına para akışı katlanırken, mevcut durum hakkında fikir veren sıra dışı bir olay yaşandı.

Teksas merkezli video oyun ürünleri satıcısı GameStop isimli şirket, normalde pandemide gelir kaybına uğradı. Zaten oyun sektörünün internete kaymasıyla son yıllarda gerilemekte olan şirket, pandemide de yüzde 31'lik ciro kaybı açıkladı. Şirketin 5 bin 500 civarındaki mağazasında işler pandemi döneminde doğal olarak bozulmuştu.

NİSANDA DİBE VURMUŞTU

Öyle ki, Kasım 2013'te 55 doları gören şirketin New York borsasında işlem gören hisseleri Nisan 2020'de 2,57 dolara kadar geriledi.

Ancak pandemi döneminde ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sıfır faizle sonuna kadar açtığı para musluklarının borsalara akmasının hem de sosyal medya ve forumlardaki tartışmalardan gelen bireysel amatör yatırımcıların alımlarının da etkisiyle şirket yılı 18 dolarlık hisse değeriyle kapattı.

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‘ENAYİ’ DENMESİ ÜZERİNE HİSSELER UÇTU

Reddit başta olmak üzere forumlardaki tartışma ve haberlerin de etkisiyle küçük yatırımcının ilgisi arttı ve GameStop hisselerini salı günü 40 doların üzerine çıktı.

Bunun üzerine ünlü açığa satış kuruluşu Citron Research'ün sosyal medya hesaplarından GameStop hisselerinin ederinin ancak 20 dolar olabileceği öne sürülen ve 40 dolar seviyelerinden bu hisseleri satın alanların “enayi” olarak nitelendirildiği mesajlar paylaşıldı.

Bunun üzerine tartışma büyüdü ve hissenin değeri Cuma günü bir ara 76 dolara kadar yükseldikten sonra günü 65 dolardan kapattı.

2020 sonunda 1,3 milyar dolar olan şirketin hisse değeri de 4,5 milyar dolara ulaştı.

Cuma günü GameStop hisselerindeki işlem hacmi 8 milyar doları aştı.

CITRON KURUCUSUDAN GERİ ADIM

Online alım satım işlemi yapan küçük amatör yatırımcılar, hisse fiyatını yükselterek Citron gibi hisse fiyatında düşüşe oynayanları da zarar ettirmeyi ve kısa pozisyondan çıkarmayı hedefledi.

Bunun üzerine Citron'un kurucusu Andrew Left, tehdit ve hakaretler aldığını, hesabına dönük hackleme girişimleri olduğunu belirterek bu şirket hisseleriyle ilgili daha fazla yorum yapmayacağını söyledi.

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