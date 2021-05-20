Boşta gezen genç oranında birinciyiz

Türkiye, OECD ülkeleri içinde gençleri en çok ‘boşta gezen' ülke. Türkiye'de ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranı yüzde 28.8. DİSK-AR raporuna göre bu oranla dünya birincisiyiz. Türkiye'yi İtalya, Kolombiya, Meksika ve Kosta Rika izliyor. OECD ortalamasında ne işte ne eğitimde olan gençlerin oranı yüzde 12.8 seviyesinde. Lüksemburg, İzlanda, Hollanda, İsviçre, İsveç, Norveç, Almanya, Slovenya ve Çekya OECD ülkeleri arasında genç işsizliğinin en düşük olduğu ülkeler.

İŞSİZLİK ÇOK YÜKSEK

Bu ülkelerde ne işte ne eğitime olan gençlerin oranı yüzde 10'un altında. Gençlerde işsizlik oranı OECD ülkelerinde ortalama yüzde 13.3 ve AB-27 ülkeleri arasında yüzde 17.1. Türkiye 36 OECD ülkesi içinde en yüksek 8'inci genç işsizliğine sahip. Türkiye DİSK-AR raporuna göre yüzde 22.9 genç işsizliği ile dünyada 8'inci sırada yer alıyor. Raporda gençlerimizi umutsuzluğa sürükleyen bu derin işsizlik sorunu ile ilgili şöyle denildi: “Türkiye'de zaten yüksek olan gençlerde işsizlik oranı, 2018 Eylül'ünde görülmeye başlayan ekonomik kriz ve 2020 yılında tüm dünyaya yayılan Covid-19 salgını ile daha da fazla arttı. Türkiye, genç işsizliği ve ne eğitimde ne istihdamda olanların oranında OECD ve AB ülkeleri arasında ilk sıralarda yer alıyor.”

KADINLAR İŞSİZLİK BUHRANINDA

DİSK–AR raporu genç kadınların yaşadığı işsizlik buhranını ortaya koydu. Rapora göre halen Türkiye'de kadınlarda gerçek işsizlik yüzde 35.6. TÜİK, 2021 1. çeyrekte genç kadın işsizliğini ise yüzde 31.7 olarak açıkladı. 2021 1. çeyrekte ne işte ne de eğitimde olan kadınların oranı erkeklerden çok daha yüksek: Yüzde 32.1.