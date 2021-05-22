Bu da bitcoin ile tıraş

Son zamanlarda dünyada yayılan bitcoin esnaflar tarafından da kullanılmaya başlanıyor. Aksaray'da kuaförlük yapan 24 yaşındaki Muhammet Yörük, dükkanında kripto para birimi olan bitcoin ile tıraş yapmaya başladı.

Tıraş olmaya gelen müşterilerine bitcoin ödeme seçeneği de sunan Yörük, birçok müşterisinden yaptığı tıraşın karşılığını bitcoin olarak alıyor. Genç kuaför Yörük, bir süre sonra müşterilerinin yaklaşık yüzde 30'luk bir bölümünün bitcoin ile ödeme yapmaya başladığını söyledi.

“ALIŞVERİŞİ BAŞLATTIK”

Bitcoin ile yapılan ticaretlerin yavaş yavaş ilgi gördüğünü vurgulayan Muhammet Yörük, “Dünyada birçok yerde kullanılmaya başladı. İnsanlar buna rağbet ediyor. Bunun önüne geçilemez. Kartopu etkisi gibi çığ olup büyüyor. Neden biz de burada yerimizi almayalım diye bugün bununla alışverişi başlattık ve birçok müşterimizin bunu çok hoş karşıladığını ve kullandığını fark ettik. Gelen müşterimizin yüzde 30'u bununla ödemeyi yapıyor” dedi.

Banka şirketlerinin mobil sistemleri üzerinden yapılan ödemlere karşı bitcoin ödemlerinin daha hızlı olduğunu belirten Yörük, “Aldığımız ücretlerin bitcoin karşılığı yani TL, bitcoin bazında hesaplanarak sistemde karşılığını alıyoruz. Bu havale veya EFT'den daha hızlı gerçekleşiyor. Yani müşteri gönder tuşuna bastığı an bizim cüzdan hesabımızda oluyor” ifadelerini kullandı. İHA

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