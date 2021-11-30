Çalışma Bakanı Bilgin’den 3600 ek gösterge açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bugün öncelikli meselelerinin 3600 meselesi olduğunu belirterek, "Bakanlık içinde bir kurul oluşturduk, o kurul çalışmalarını tamamladı. Bunun sosyal ortağı olarak Memur-Sen'in katılımıyla ele alacağız ve bu sorunu çözeceğiz" dedi.

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Bakan Bilgin, çevrim içi düzenlenen ‘Kamu Personeli Danışma Kurulu Toplantısı’nda konuştu.

Bakan Bilgin, bugün öncelikli meselelerinin 3600 meselesi olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Bilhassa kamu personelinin 3600 meselesi çok önemlidir. Çünkü kamuda çalışırken insanların aldıkları ücret, sahip oldukları hayat tarzını; emekli olduktan sonra kaybetmeleri çok ciddi bir sorundur. Bu, emeklilik sistemimizin ve bizim ek gösterge mekanizmasının yeniden düzenlenmesini gerektiren bir soruna işaret etmektedir. Bu bizim gündemimizdedir. Ve tabii ki bu gündemin gereğini yapacağız.

MEMUR-SEN DE KATILACAK

Bunu bir iyi niyet ifadesi olmaktan çıkarıp, somut ve önümüzde çözülmesi gereken bir sorun haline, bir mecburiyet haline gelmiştir. Bunu da önümüzdeki günlerde; bakanlık içinde bir kurul oluşturduk o kurul çalışmalarını tamamladı. Şimdi diğer bakanlıklarla olan görüşmelerimiz devam ediyor. Bunun sosyal ortağı olarak Memur-Sen’in katılımıyla ele alacağız ve bu sorunu da çözeceğiz.” (DHA)

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