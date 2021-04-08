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CHP’li vekil hesapladı! Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı’nın maaşı dudak uçuklattı

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı’nın aylık gelirinin 84 bin 702 lira olduğunu belirtti.

Güncellenme: 00:19, 08/04/2021
HaberlerEkonomi
CHP’li vekil hesapladı! Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı’nın maaşı dudak uçuklattı

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Twitter hesabından Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı'nın ayrı ayrı kurumlardaki görevlerinden aldığı maaşları aktardı.

Buna göre Kıratlı, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığından 22.906 TL alıyor.

Borsa İstanbul Yönetim Kurulu üyesi olarak 24 bin lira maaş alıyor.

Maaşa araç, yolculuk, seyahat, konaklama, temsil gideri, aile sağlık yardımı, prim, vergi muafiyeti dahil değil.

Kıratlı, YÖK Üyeliğinden ise 37.796 TL alıyor. Bu üç maaşın toplamında ise Kıratlı’nın aylığı 84 bin 702 TL oluyor.

İŞTE O PAYLAŞIMLAR

“Kanunen ”en yüksek Devlet memuru’ olan (AK Partili) Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanının aldığı aylık maaşları ortaya çıkardık” ifadelerini kullanan CHP’li vekil Deniz Yavuzyılmaz’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar şöyle;

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Yayınlanma Tarihi:00:13,