Dev banka da uzaktan çalışmayı kalıcı hale getiriyor

Bankacılık sektöründe uzaktan çalışma konusunda görüş ayrılıkları sürerken İsviçre’nin bankacılık devi UBS, kalıcı uzaktan çalışma kararı aldı.

Bloomberg’e konuşan UBS Group CEO’su Ralph Hamers, bankacıların yeni, kalıcı ve hibrit bir modelle zamanlarının bir kısmında evden çalışabileceklerini söyledi.

ÇALIŞANLARIN ÜÇTE İKİSİ EVDEN DEVAM EDECEK

UBS’in bildirdiğine göre çalışanların yaklaşık üçte ikisi evden çalışmaya devam edecek. Bunda bazı müşterilerin ofise gelmek yerine bazı toplantıları çevrimiçi yapmayı tercih etmelerinin de etkili olduğu belirtildi.

Bazı pozisyonların ofise gelmeyi gerektirdiğini kabul eden Hamers, personelin yaklaşık üçte ikisinin ofise gelme ihtiyacı bulunmadığını kabul etti.

MALİYETLER DÜŞECEK

ING CEO’su olduğu dönemde maliyetleri düşürmek için teknolojiyi kullanma konusunda ün kazanan Hamers, hibrit çalışma modellerinin pandemiden önce geliştirildiğini ve pandeminin bu modellerin kullanımlarını yalnızca hızlandırdığını söyledi. UBS’in de esas olarak hibrit çalışma ile maliyetleri düşürmeyi amaçladığı biliniyor.

UBS’nin bu hareketi, pandeminin etkisinin azaldığı dönemde çalışanları ofise geri getirmek için baskı yapan ABD’deki bankaların çoğuyla tezat oluşturuyor.

Wall Street devleri, personelini ofise geri çağırmak için planlar yaparken Avrupalı bankacılık devlerinden Deutsche Bank da Eylül ayında çalışanlarını geri çağırmaya hazırlanıyor.

WALL STREET OFİSE DÖNÜŞTE ISRARCI

Wall Street’te çalışanları ofise getirme yönündeki görüş ağır basıyor. Bank of America, aşılı personelin dönüşüne öncelik verileceğini ancak Eylül'den itibaren tüm personeli çağıracağını açıkladı. Üst düzey yöneticiler ise ofise dönerek çalışmaya başladı.

JPMorgan da ofislerini doldurmaya başlayan şirketler arasında. Firma personellerine gelecek aydan itibaren dönüşe hazırlık yapmaları gerektiğini söyledi.

Goldman Sachs CEO'su David Solomon ise, uzaktan çalışmanın üretkenliğe yardımcı olmadığını bildirdi.

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