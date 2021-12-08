Doğu Ekspresi cep yakıyor: Tek kişilik bileti 650 TL’ye yükseldi

Görkemli manzarasıyla en güzel tren rotalarından birisi olan Doğu Ekspresi'nin 2022 fiyatları belli oldu. 15 Aralık'ta başlayacak. Turistik Doğu Ekspresi'nde tek kişilik seyahat etmenin bedeli 1300 TL olarak belirlendi. İki kişi seyahat etmek istenirse de kişi başı fiyat 650 TL'ye iniyor.

Orhan BOZKURT

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Ankara-Kars arasında sefer yapan Turistik Doğu Ekspresi’nin bilet fiyatları açıklandı.

Seferlerine 15 Aralık Çarşamba günü tekrar başlayacak olan Doğu Ekspresi, haftada iki gün karşılıklı olarak Çarşamba ve Cuma günleri Ankara’dan, Pazar ve Cuma günleri ise Kars’tan yola çıkacak.

Biletler TCDD’nin e-bilet sayfasından satışa çıktı.

Turistik Doğu Ekspresi’nde tek kişilik seyahat etmenin bedeli 1300 TL olarak belirlendi. İki kişi seyehat etmek istenirse de kişi başı 650 TL’ye iniyor.

Turistik olmayan Doğu Ekspresi seferlerinde ise tek kişilik pulman bileti kişi başı 68 liradan satılıyor.

İLK BİLETLER KİŞİ BAŞI 250 TL ŞEKLİNDEYDİ

Turistik Doğu Ekspresi’nin ilk bilet fiyatları bir odada tek kişi seyahat edilmesi durumunda 400 TL, 1 odada iki kişi seyahat edilmesi durumda ise kişi başı 250 TL olarak duyurulmuştu.

Doğu Ekspresi, Ankara-Kars yönündeyken Erzincan'da 2 saat 20 dakika, İliç ve Erzurum'da ise 3 saat mola veriyor. Ekspres, Kars-Ankara yönündeyken ise Divriği'de 2,5 Bostankaya'da 3,5 saat duruyor.

Güzargah üzerindeki istasyonlarda duran Doğu Ekspres yolcuları, Erzincan’da; Karanlık Kanyon, Erzurum’da; Üç Kümbetler, Çifte Minareli Medrese’yi, Kars’ta; Ani Arkeolojik Alanı, Sivas’ta; Divriği Ulu Camisi ve Gök Medrese’nin de aralarında bulunduğu doğal ve kültürel alanları da ziyaret edebiliyor.

BUGÜNE KADAR 37 BİN YOLCU

Ankara’dan saat 15:55’te, Kars’tan ise 22:20’de hareket edecek tren eski Ankara Garı’ndan kalkacak.

Salgın nedeniyle seferlerine Mart 2020’nin ortasından itibaren ara veren Doğu Ekspresi ile ilk seferinden bugüne kadar 37 bin yolcunun seyahat ettiği öğrenildi.

Öte yandan, Doğu Ekspresi Ankara-Kars arasındaki bin 310 kilometrelik parkuru yaklaşık 32 saatte tamamlıyor. Sadece yataklı ve yemekli vagonlardan oluşan tren, 2 hizmet, 1 yemekli ve 6 yataklı olmak üzere toplam 9 vagon ile yola çıkıyor. Toplam 120 kişi kapasiteli olan treninin yataklı vagonlarında her kompartmanda ancak 2 kişi seyahat edebiliyor.

Seyahat yazarları Ankara-Kars Doğu Ekspres güzergahını dünyanın en güzel ilk 4 tren rotasından biri olarak seçmişti.

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