Dolar, euro ve altın fiyatlarında son durum…

Dolar/TL, Merkez Bankası’nın (TCMB) yüzde 19 seviyesindeki politika faizini sabit tutan ancak önümüzdeki dönemde faiz indirimlerine kapı aralayan kararı sonrası 8-8.15 arasında dalgalandıktan sonra dolardaki zayıf seyrin de desteğiyle 8.10’un altında güne başladı.

TCMB Şahap Kavcıoğlu’nun başkanlığındaki ilk Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini beklentilere paralel yüzde 19’da sabit tuttu. Banka “sıkı parasal duruşun korunmasına” karar verildiğini belirtirken nisan PPK metninde mart ayına göre kapsamlı değişiklikler yapıldı.

Ekonomistler PPK metnindeki değişikliklerin önümüzdeki dönemde faiz indirimine hazırlık mesajı olarak yorumladılar. Öne çıkan iki büyük değişiklik ise Mart ayı PPK metninde yer alan “Gerekmesi durumunda ilave parasal sıkılaşma yapılacaktır” ve “sıkı para politikası duruşu kararlılıkla uzun bir müddet sürdürülecektir” ifadeleri Nisan ayındaki metinde yer almaması oldu.

Politika faizinin enflasyonun üzerinde belirleneceği bilgisi de ilk kez dünkü PPK metnine yer aldı. Bankacılar dünkü PPK sonrası ay sonundaki enflasyon raporunun öneminin arttığını belirtiyorlar.

Dolar/TL haftaya 8.20’li seviyelerden başlamış ancak dolarda bir süredir görülen küresel değerlenme eğiliminin geçen haftadan itibaren yerini değer kaybına bırakmasıyla birlikte 8’e doğru düşüş eğilimine girmişti.

Küresel piyasalarda dolar ABD Hazine tahvil getirilerinin bir yıldan uzun sürenin en yüksek seviyelerinden gerilemeye devam etmesiyle birlikte üst üste ikinci haftayı da değer kaybıyla kapatmaya hazırlanıyor.

ABD’nin 10 yıllık Hazine tahvillerinin getirileri geçen ay sonunda yüzde 1.776’ya kadar yükseldikten sonra dün gece yüzde 1.528’ye gerileyerek son bir ayın en düşük seviyesine indi. ABD’nin perakende satış ve istihdam verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesi bile tahvil getirilerindeki düşüşe engel olamadı.

DOLAR ENDEKSİ SON BİR AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNE YAKIN

Dolar endeksi Asya piyasalarında 91.752 seviyesine toparlamadan önce gün içerisinde 91.487 ile neredeyse son bir ayın en düşük seviyesini gördü. Geçen haftayı yüzde 0.9 kayıp ile kapatan dolar endeksi bu haftayı da %0.5 ekside kapatmaya hazırlanıyor.

Şubat ayında 300’ün altına kadar geriledikten sonra TCMB başkanının görevden alınmasıyla Mart sonunda 500 baz puana yaklaşan Türkiye’nin 5 yıllık CDS’i bu sabah aynı saatte 412/418 seviyesindeydi. CDS bu hafta 30 baz puana yakın geriledi.

DOLARDAKİ DEĞER KAYBI TL'Yİ DESTEKLİYOR TCMB'nin adımlarının piyasalarda kısa vadeli bir dalgalanma yarattığını belirten bir bankanın döviz masası işlemcisi, 'Karardan faiz indirimlerine bir önceki başkan döneminden daha erken gidileceğini anlıyoruz. Bu TL negatif ancak piyasalarda son dönemde büyük bir endişe kaynağı olan ABD faizlerindeki yükseliş ve dolardaki değer kaybı iki haftadır yerini düşüşlere bırakmış durumda. Bu TL'yi ciddi şekilde destekliyor' dedi ve ekledi: 'TCMB'nin daha erken faiz indirimine gideceği algısı zaten başkan değişimi anında fiyatlara TL'de yüzde 10 değer kaybı olarak yansımıştı. Şimdi piyasa bir taraftan ne kadar erken faiz indirimi olacağını anlamaya çalışırken bir diğer taraftan ise faizin halen yüzde 19 seviyesinde olması, TCMB'nin koridoru aktif kullanmıyor olması ile faizin en azından 1 ay daha bu seviyede kalacağı gerçeği TL için olumsuz fiyatlamaları azaltıyor. TL açısından son çeyrek öncesi bir faiz indirimi ciddi negatif olabilir ancak kısa vadede küresel piyasalarda artan risk iştahının da desteğiyle TL'deki olumsuz fiyatlama sınırlı kalacak görünüyor.'

Eski bir bankacı ve AKP milletvekili olan Kavcıoğlu şubat ayında bir gazeteye yazdığı yazıda yüksek faiz oranlarının ekonomiye fayda sağlamadığını ve “dolaylı olarak enflasyonun yükselmesine neden olduğunu” yazmıştı.

Kavcıoğlu’nun yatırımcılar ile yaptığı toplantıda yer alan kaynaklar gazetede yazdığı yazının sorulması üzerine Kavcıoğlu’nun şu anda bankanın “kurumsal görevlerine” uygun davranacağını ve yatırımcılara kendisine ilişkin değerlendirmeleri PPK toplantısından sonra yapma çağrısında bulunduğunu söylemişlerdi. Kavcıoğlu’nun verdiği güvence şimdilik karşılık bulmuş durumda.

BORSA

Tacirler Yatırım tarafından hazırlanan teknik analizde şu ifadeler kullanıldı:

Dün dalgalı seyir izleyen BIST-100 endeksi günü 1.408'den tamamladı. Saatlik göstergeler aşırı alım bölgesinden aşağı yönlü hareket etmekte olup günlük bazlı göstergeler ise aşırı satım bölgesinden yukarı yönlü hareket etmeye başladılar.

Bugün yükseliş hareketlerinde takip edilecek ilk direnç seviyesi 1.421'de olup bir sonraki direnç seviyesi 1.435'te bulunmaktadır. Satışlarda takip edilecek destek seviyeleri ise 1.402 ve 1.391'de bulunmaktadır.

DOLAR

İnfo Yatırım tarafından paylaşılan analizde TL kanadında haftanın ve hatta ayın en önemli konularından birinin TCMB'nin dün gerçekleştirdiği nisan ayına ait Para Politikası Kurulu toplantısı olduğu hatırlatılarak, “TCMB'nin üst yönetiminde gerçekleşen kritik değişiklikler sonrasındaki bu ilk toplantıda banka beklentilere paralel olarak faiz oranlarında bir değişikliğe gitmedi.

Karar metni incelendiğinde ise önceki metinde yer alan ‘gerekmesi halinde ilave parasal sıkılaşma yapılacak' metni bu toplantı sonrasındaki karar metninden çıkarıldığı görüldü.

Metindeki bu değişiklik sonrasında dolar/TL paritesinde volatilite arttı ve yukarı yönlü hareketlenmeler gerçekleşti. Diğer yandan yine TCMB'nin açıkladığı brüt döviz rezervleri izlendi. Açıklamaya göre Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervi 9 nisan haftasında 49.4 milyar dolara yükseldi. Net rezervlere baktığımızda ise 10 milyar doların altı görüldü.

Haftanın son işlem gününde dolar/TL paritesini teknik olarak inceleyecek olursak yukarı yönlü hareketlenmelerde sırasıyla 8.10990 – 8.21199 – 8.30299 seviyeleri direnç noktaları olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü gevşemelerde ise 7.98197 – 7.86885 – 7.69565 seviyeleri destek noktaları olarak test edilebilir.

ALTIN

Ikon Menkul tarafından paylaşılan altın analizinde şu ifadelere yer verildi:

Sarı metal, 21 günlük ortalamanın üzerinde tutunmaya devam etmesi ve 1685 seviyesinden gelen ikili dip formasyonunun etkisiyle kademeli olarak yükseliş eğilimine devam etti.

Dün yaşanan atak sonrası 1767 direncine gelen emtia, Asya seansında bu direnç seviyesindeki fiyatlanmayı korudu. Bu atakla birlikte 2075’den gelen downtrend çizgisinin de dibine gelmiş oldu.

1767 direnci üzerindeki hareketler, trendi de tehdit ettiği için son derece önemli olacaktır. Downtrend günlük mum ile kırılırsa sarı metalde ilerleyen zamanlarda pozitif hareketler için güçlü bir ivme yakalanma ihtimali olabilir.

Olası kar satışlarında ise öncelikle 1745 akabinde 21 günlük ortalama destek bölgeleri olarak tekrar gündeme gelecektir.