Dolarda dalgalı seyir devam ediyor! Euro ve altın fiyatlarında son durum…

Genel beklenti TCMB’nin Kasım ve Aralık 2020’de dezenflasyonu sağlamak adına gerçekleştirdiği toplam 675 baz puan artışın ardından atılan adımların etkisini izlemek adına faizleri sabit tutacağı şeklinde.

TCMB’nin yılın ikinci yarısı itibarıyla ise faiz indirimlerine başlaması ve 375 baz puanlık indirime gitmesi bekleniyor.

Türkiye’nin 5 yıllık kredi iflas takası primi (CDS) ekonomi yönetimindeki değişim öncesi işlem gördüğü 570 baz puandan 300 baz puanın altına kadar geldikten sonra bu sabah 329/335 seviyesinde.

Asya borsaları, ABD Hazine Bakanı adayı Janet Yellen’in ekonomide salgın kaynaklı yavaşlamaya karşı koymak için harcamalarda büyük artış öngören bir canlandırma paketi gerektiğini söylemesinin ardından yeni bir rekor kırdı.

ABD Başkanı olarak seçilen Joe Biden bugün Beyaz Saray’daki görevine yüksek güvenlik önlemleri eşliğinde başlayacak. Biden geçen hafta halkın daha hızlı aşılanması ve ekonominin canlandırılması için 1.9 trilyon dolar büyüklüğünde bir canlandırma paketi hazırlığında olduğunu ifade etmişti.

Bir bankanın Hazine masası işlemcisi, “Dolar/TL’de hafta boyunca yatay bir seyir izledik. Yatırımcılar her şeyden önce PPK kararını görmek istiyor. TCMB’den yeni bir artış beklemesek de enflasyon için söyleyeceklerini görmek istiyor piyasa. PPK’dan sonra da ay sonunda %9.4 seviyesindeki ara hedef olarak belirlenen 2021 sonu enflasyon tahminin ne kadar yukarı revize edileceğini takip edeceğiz” dedi ve ekledi:

“Hazine ihalelerinde borçlanma beklentilerimize paralel. Ocak verileri aylık hedeflere uygun. Borçlanmanın bir kısmı beklediğimiz üzere eurobond ile sağlanmış durumda. Eurobond ihracının 3.5 milyar dolar ile tamamlanmış olmasını bekliyoruz. Bu önemli bir tutar.”

Piyasalarda bu hafta TCMB dışında Avrupa ve Japonya faiz kararları da takip edilecek. Cuma günü piyasa kapanışı ardından ise kredi derecelendirme kuruluşu S&P’nin olası not kararı izlenecek. Genel beklenti S&P’den bir not değişikliği gelmeyeceği yönünde.

Yabancı yatırımcılar tarafından TL’ye yönelik önerileri sürerken lokal yatırımcılarda ise dolarizasyondan dönüş için en ufak bir sinyal görülmüş değil. Son olarak geçen hafta Socienete Generale dolar/TL’de 6.7 hedefi ile öneri yaptı. Yurt içi yerleşiklerin altın ve döviz hesapları 8 Ocak haftasında yeni tarihi rekor olan 235.86 milyar dolara yükselmiş durumda. Döviz mevduatlarının toplam mevduattaki payı da yüzde 53.4’e yükselmiş durumda.

TCMB’nin son 2 yılda 130 milyar dolarlık rezerv kaybında önemli bir etkisi bulunan dolarizasyonda henüz çözülme olmaması piyasalarda önemli bir endişe olarak takip edilmeye devam ediyor. Öte yandan kamu bankalarının 2020 ortasında 12 milyar doları aşan döviz açık pozisyonu 8 Ocak haftası itibarıyla 1 milyar doların altına inmiş durumda.

BORSA

Tacirler Yatırım tarafından hazırlanan teknik analizde, “Önceki günkü 29 milyar TL işlem hacmine göre dün 34 milyar

TL işlem hacmi yaşandığı belirtilerek, “1570 ile bir önceki zirve seviyenin üzerinde işlem görmemize ragmen hacim yine sınırlı kaldı. Yeni katılım ve momentum eksikliği yükselişin genele yayılamaması eksiklikleri görüldü. Bugün yeniden 1570 üzerine hamle gelecektir ama 1578-1585 direncinin etkili olmasını bekleyebiliriz. Gün içi desteğimiz ise 1550 seviyesi olacaktır.” denildi.

DOLAR

İnfo Yatırım tarafından hazırlanan günlük bültente şöyle denildi:

Son haftalarda 7,35 – 7,53 aralığında sıkışan Dolar / TL kuru, dün gelişmekte olan ülke para birimlerinin dolar karşısında değer kazanması ile 7,48'li seviyelerden 7,44 seviyelerine kadar geriledi.

7,60 – 7,70 seviyeleri direnç olarak izlenecekken, 7,42 – 7,35 seviyeleri destek seviyeleri olarak takip edilecek.

ALTIN

ÜNLÜ & Co tarafından hazırlanan altın analizinde şu ifadelere yer verildi:

Ons altın güç topluyor. 200 günlük hareketli ortalamasının geçtiği 1844 doların üzerini test etmeye devam eden altının ons fiyatı bu bölgede momentum kazanmaya çalışıyor.

Şimdilik başaramamış olsa da söz konusu seviyenin üzerinde kapanışlar yapılması durumunda kısa vadeli indikatörlerin de iyileşme sinyalleri verebileceğini düşünürsek daha fazla güç kazanılması şaşırtıcı olmayacaktır.

Böyle bir senaryoda 1865 dolar seviyesinin altın açısından ilk direnç noktası olarak öne çıkacağını düşünüyoruz. Öte yandan ABD'de bugün Biden'ın göreve gelmesi ile birlikte mali teşvik paketine ilişkin gelişmelerin altın fiyatları üzerindeki etkisinin artmasını bekleriz.