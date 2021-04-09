Ekonomik kriz virüsü solladı

Salgının üçüncü dalgasını dünyanın en çok vaka açıkladığı ülkeler listesinde zirveye tırmanarak atlatmaya çalışan Türkiye'de, vatandaşın gündemi hastalık değil ekonomik darboğaz oldu. Kapanma önlemlerinde devlet destekleri yetersiz kalırken, işten çıkarma yasaklarına rağmen gerçekleştirilen uygulamalar ile ücretsiz izin kıskacındaki vatandaşların yüzde 30.6'sına göre Türkiye'nin en büyük sorunu ekonomi. Saros Araştırma tarafından gerçekleştirilen mart ayı Türkiye Gündemi ve Siyaset araştırmasında Türkiye'nin en önemli gündemi nedir sorusuna vatandaşların yüzde 29.8'i koronavürüs salgını yanıtını verirken, yüzde 14.5'i ise “hükümet” dedi. Araştırmaya göre, AKP seçmenlerinin yüzde 24.5'i, MHP seçmenlerinin ise yüzde 56.3'ünün de birinci gündemi ekonomi oldu.

KUTUPLAŞMA EKONOMİK

Araştırmanın bir başka çarpıcı sonucu ise Türkiye'deki kutuplaşma iklimi ve bunun altında yatan sebeplere ilişkin yanıtlar oldu. Türkiye'de siyasi ve toplumsal kutuplaşma olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 79.4'e ulaştı. Kutuplaşma olduğunu düşünenlerin yüzde 44.3'ü bunun ekonomik ve sınıfsal farklılıklardan oluştuğunu düşünüyor. Kutuplaşmanın temelinde siyasi dil ve ideolojinin olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 39.6 olarak gerçekleşti. Seçmen bazında bakıldığında ise 10 CHP seçmeninden 9'u kutuplaşma olduğunu belirtirken, 10 AKP seçmeninden 4'ü fikrinin olmadığını beyan etmiş.