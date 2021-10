Elon Musk’ın kişisel serveti, petrol şirketi Exxon’un değerini geride bıraktı

Fosil yakıt fiyatlarındaki artış, elektrikli araçların popülerliğinin artmasına neden olurken, Amerikan oto kiralama şirketi Hertz'in 100 bin Tesla sipariş etmesinin ardından Tesla hisseleri uçtu. Hisselerdeki artış, dünyanın en zengin insanı Elon Musk'ın kişisel servetini daha da artırdı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Dünyanın en zengin kişisi unvanını elinde bulunduran Tesla CEO’su Elon Musk, servetindeki son artışla birlikte mali olarak petrol şirketi Exxon’dan daha değerli oldu.

Bloomberg Milyarderler Endeksi’ne göre dünyanın en zengin insanının serveti dün 288,6 milyar dolara yükseldi. 36,2 milyar dolarlık kazanç, Hertz Global Holdings’in 100 bin araba sipariş etmesinin ardından Tesla’nın hisse senedi fiyatlarındaki artışla geldi.

DEĞERİ 1 TRİLYONU GEÇTİ

Bu değerle birlikte Apple Inc. Microsoft Corp. , Amazon.com Inc., Google'ın ana şirketi Alphabet Inc. gibi 1 trilyon dolardan fazla değere sahip diğer ABD şirketleri arasına Tesla da katıldı.

Exxon gibi eski bir enerji devinin değerini gölgede bırakmak, Musk’ın kariyerinde önemli bir dönün noktası olarak görülüyor. Elektrikli araba üreticisi Tesla’nın CEO’su olarak bir petrol firmasını geride bırakması da otomotiv sektörünün geleceği açısından önemli.

ELEKTRİKLİ ARAÇLARA YÖNELİM ARTACAK

2021 yılında kış aylarının yaklaşmasıyla enerji sektöründe yaşanan kriz, petrol ve doğal gaz fiyatlarını tetikledi. Ancak fosil yakıtlardaki fiyat artışı, elektrikli araç satışlarının daha da artmasına yardımcı olabilir.

Exxon Mobile, dünyanın en değerli petrol şirketleri arasında yer alıyor. Exxon, Suudi Aramco’dan sonra dünyanın en değerli enerji şirketi.

İlginizi Çekebilir Tesla'nın değeri 1 trilyon doları aştı