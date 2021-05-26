Emniyet’in müdürü çift maaşlı oldu

Emniyetin başına 2019 yılında getirilen Mehmet Aktaş'ın bir ay önce 26 Nisan 2021 günü de PTT'ye Yönetim Kurulu üyesi yapıldığı ortaya çıktı.

5 BİN LİRA ALACAK

Aktaş, Emniyet Genel Müdürlüğü ücretinin yanı sıra, PTT'den Yönetim Kurulu özlük haklarından da yararlanacak. Mehmet Aktaş 5 bin lira civarında olan ikinci maaşını da böylece almış olacak. PTT ile hiçbir ilgisi olmayan Mehmet Aktaş, Aksaray-Gülağaç, Malatya-Kuluncak, Muş-Hasköy, Düzce-Cumayeri ve Rize-Çayeli ilçelerinde Kaymakamlık yaptıktan sonra 1 Haziran 2016'da Karabük Valiliği'ne atanmıştı. 30 Haziran 2017'de ise Şırnak Valisi olmuştu.

176 BİN LİRALIK BÜROKRAT

CHP'li vekil Deniz Yavuzyılmaz tepkisini şöyle dile getirdi: “Emniyet Genel Müdürünün PTT ile ne ilgisi var? Benzer örnek çok. Nadir Alpaslan, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı. 28 bin lira Bakanlık maaşının yanı sıra, Kuveyt Türk Katılım Bankası Yönetim Kurulu'ndan aylık 64 bin lira ve 84 bin lira da kâr payı alıyor. Aylık geliri 176 bin lira. Eski Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da KARDEMİR yönetim kuruluna girdi. Aylık 39 bin lira alıyor.”