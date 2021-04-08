Esnaf böyle dert yandı: Dişimizi sıka sıka diş kalmadı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, ekonomi eski bakanlarından Nihat Zeybekci'nin memleketi Tavas'ta semt pazarını ziyaret etti, esnafın derdini dinledi.

Nikfer Mahallesi’nde kurulu semt pazarında hem pazarcı esnafı hem de bölge esnafı ile konuşan Karaca; “Pazardan meyve sebzeyi korka korka tarttıran halkın bu hale düşmesinin izahı olamaz. Lebaleb kongreleri yapanlar, halkın arasına karışmıyor acı tabloyu görmezden geliyor” dedi.

SABAHTAN BERİ 5 KİLO SATAMADIM

Sebze meyve satan bir esnaf Karaca'ya vatandaşın alım gücünün düştüğünü belirterek, “Millet parası kadar alıyor. Anca yarım kilo filan. Ben biberi 10 liradan aldım 12 liradan satıyorum. Yol masrafını çıkarırsam bir lira kalıyor. Sabahtan beri 5 kilo satmadım. Satış yok. Vatandaşın alım gücü yok” diye konuştu. Pazar yerinin yanı başındaki bir kıraathane işletmecisine derdini soran Karaca, “24 yıllık esnafım. Bu güne kadar hiç borç yapmadım. 7 aydır BAĞ-KUR primimi ödeyemiyorum. Dişimizi sıka sıka diş kalmadı” yanıtını aldı.

“VATANDAŞ GRAMLA PEYNİR ALIYOR”

Pazarda süt ürünleri satan esnaf Necati Önür; “Vatandaş 5 liralık peynir alıyor. Eskiden kilosu 10 liraydı yarım kilo ediyordu. Şimdi bir dilim geliyor. Artık ayış veriş gramla yapılıyor. Tereyağı 60 lira. Vatandaş nasıl alsın bunu. Bir günlük yövmiyesi 100 lira zaten. 100 lira ilk çıktığında 7 kilo tereyağı satın alabiliyordu şimdi iki kilo alamıyorsun. İyi diyoruz halimize şükrediyoruz ama iyi değiliz. Üretime destek verilmeli. Paralar betona asfalta değil üretime aktarılmalı. Benim yolum kötü olsun ama yeter ki ürettiğim bir fabrika olsun” diye konuştu.

RESMEN SOYGUNCULUK

Kuruyemiş esnafı ticaret yapmanın son derece masraflı olduğunu söyleyerek, “Araç kullanıyoruz. Bir sürü belge almak zorundayız. K belgesi, SRC belgesi psikoteknik belgesi. Hepsi ayrı bir olay. Bir araba muayenesine gidiyorsun 500 lira. Resmen soygunculuk. Bunların hepsi masraf hepsi gider. Benden 50 tane belge istemene gerek yok. Belge almaya gidiyorum işimden kalıyorum. Belgesi muayenesi büyük sorun” ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir İş yapamayan esnaflar sosyal medyadan tepki gösterdi

İlginizi Çekebilir Restoran işletmecileri dert küpü: Virüs değil açlık öldürecek

İlginizi Çekebilir Corona virüste ikinci dalgaya esnafın dayanacak gücü var mı?