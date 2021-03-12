Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Faik Öztrak: 19 yılda değişik adlarla 22 ekonomik paket açıkladılar

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın hukuk ve ekonomi alanlarında açıkladığı reformlara tepki gösterdi. Öztrak, "Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. 19 yılda değişik adlarla 22 ekonomik paket açıkladılar. Söylenmeyen şey kalmadı. Milletin karnı lafa doydu. Artık lafı bırakın" dedi.

Güncellenme: 20:51, 12/03/2021
HaberlerEkonomi
Faik Öztrak: 19 yılda değişik adlarla 22 ekonomik paket açıkladılar

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hukuk ve ekonomi alanlarında açıkladığı reformlara sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile tepki gösterdi.

“19 YILDA 22 EKONOMİK PAKET AÇIKLADILAR”

“Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz” diyen Öztrak, şunları belirtti:

* 19 yılda değişik adlarla 22 ekonomik paket açıkladılar.

* Söylenmeyen şey kalmadı. Milletin karnı lafa doydu. Artık lafı bırakın.

* Sofraya plan, program, reform vaadi değil, pilav koyun pilav. Bunu yapamıyorsanız milletin önüne sandığı getirin.

İlginizi ÇekebilirEkonomi Reform Paketi açıklandıEkonomi Reform Paketi açıklandı
AKP CHP Cumhurbaşkanı Ekonomi Faik Öztrak Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya