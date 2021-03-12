Faik Öztrak: 19 yılda değişik adlarla 22 ekonomik paket açıkladılar

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hukuk ve ekonomi alanlarında açıkladığı reformlara sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile tepki gösterdi.

“19 YILDA 22 EKONOMİK PAKET AÇIKLADILAR”

“Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz” diyen Öztrak, şunları belirtti:

* 19 yılda değişik adlarla 22 ekonomik paket açıkladılar.

* Söylenmeyen şey kalmadı. Milletin karnı lafa doydu. Artık lafı bırakın.

* Sofraya plan, program, reform vaadi değil, pilav koyun pilav. Bunu yapamıyorsanız milletin önüne sandığı getirin.