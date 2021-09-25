Faturalar yükselecek kış çok zor geçecek

Durmuş Yılmaz, Merkez’in zamansız faiz indirmesi nedeniyle elektrik, doğalgaz ve benzine zam yağacağını, enflasyonun yükseleceğini, bu kışın çok zor geçeceğini söyledi.

Erdoğan SÜZER

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Merkez Bankası eski Başkanı ve İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz, 1 puanlık faiz indiriminin Merkez Bankası'nın kararı olmadığını, ‘yukarıdan gelen talimatla' faizin düşürüldüğünü söyledi. Yılmaz SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada, “Eski bir merkez bankacı olarak talimat kelimesini kullanmaktan utanç duyuyorum ama maalesef gerçek bu. Faizlerin bu şekilde düşürülmesi akla ziyan. Zaten piyasa bu yanlışa hemen tepkisini verdi. Sonuçta hepimiz kaybettik. Artık yüksek enflasyon, düşük büyüme, hayat pahalılığı, yapılamayan yurtlar, ödenemeyen faturalara hazırlıklı olalım” dedi. Yılmaz, zamansız faiz indirimi yüzünden enflasyonun yükseleceğini, elektrik, doğalgaz ve akaryakıta zam yağacağını, faturaların kabaracağını, kış aylarının da çok zor geçeceğini söyledi. Öğrenci yurdu yapılabilecek paraların bile faize akacağını belirten Yılmaz, “Hükümet herhalde anketlere bakıp seçilemeyeceğini anlayınca ekonomiyi daha da zora sokmaya çalışıyor. Ancak boşuna. Aklı selim yönetim gelince tüm bu akıl dışı işler biter” dedi.

128 MİLYAR DOLAR YEDİLER

Yılmaz, şu tespitlerde bulundu: “Ekonomiyi deney tahtasına dönüştürdüler. bunlar yanlış yapmanın tahsilini almışlar. Faiz enflasyonun sebebi diye uydurdukları saçma teoriyi kanıtlamak için ülkenin 128 milyar dolarını yediler, bitirdiler.” Yılmaz, sosyal medya hesabından da da, “Faiz indirme kararıyla soframızdaki 5 zeytinden iki tanesi daha çalındı. Daha yüksek faize ve yüksek bedel ödemeye hazırlıklı olalım” uyarısında bulundu.

MERKEZ BANKASI BAŞKANI KALSA DA GİTSE DE FELAKET

Durmuş Yılmaz, önümüzdeki dönemde Merkez'de yeni bir başkan değişikliği olup olmayacağı tartışmalarına, “Başkan değişse bir felaket, değişmese başka felaket. Güven kalmadı ki. Kim gelirse gelsin faydalı işler yapma şansı yok” dedi. Yılmaz, faiz kararıyla Orta Vadeli Program'ın (OVP) bir ay içinde ‘çöp' olduğunu da söyledi. Yılmaz, Merkez Bankası'nın bu dönemde önce yukarıdan gelen talimatı yerine getirip sonra gerekçe ürettiğini anlattı. Para Politikası Kurulu kararında çok sayıda riskin sıralandığına dikkat çeken Yılmaz, “O kadar riski arka arkaya sıralayıp sonra da faizi indirmek akla ziyan” ifadesini kullandı.

FAİZİN SEBEBİ KÖTÜ YÖNETİM

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Erhan Usta da, “Merkez Bankası'nın 100 baz puan faiz indirim kararı teknik değil, siyasidir. Talimatla faiz düşürmenin acı bedelini daha önce çok yaşadık. Yüksek faizin de yüksek enflasyonun da sebebi kötü yönetim'' açıklaması yaptı.