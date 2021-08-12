Fındık fiyatları ne kadar? 2021 fındık alım fiyatları açıklandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan fındık fiyatlarını açıkladı. Giresun kalite fındık fiyatları kg başına 27 lira, Levant kalite fındık fiyatları ise kg başına 26,5 lira oldu.

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Üreticilerin beklediği fındık alım fiyatları açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında yaptığı açıklamada, “Nihai olarak fındık fiyatları kg'da 29,5 lira ile 30 lira arasında gerçekleşiyor” cümlelerini kullandı.

FINDIK FİYATLARI NE KADAR?

Bu sene için fındık alım fiyatlarını da açıklayan Erdoğan, “Bugüne kadar Buğdaydan bakliyata ve çaya kadar pek çok ürünün alım fiyatlarını açıklamıştık. Ayrıca kuraklık sel yangın gibi felaketlerde zarar gören çiftçilerimizin ve hayvancılarımızın zararlarını da telafi ediyoruz. Fındık en önemli ihracat kalemlerimizden biri. Özellikle çay ile birlikte temel geçim kaynağı. Toprak mahsulleri ofisimizin 2021 yılı fındık alım fiyatlarını tüm milletimizle paylaşmak istiyorum.

Fındık alım fiyatımız yüzde 50 sağlam iç esasına göre, Giresun kalite fındık için kg başına 27 lira, Levant kalite fındık için ise kg başına 26,5 liradır. Yüksek randımanlı fındığa en az 1 lira fazla ödeme yapılacaktır. Ayrıca çiftçilerimize verdiğimiz alan bazlı mazot ve gübre desteğini de kg da 2 lira olarak veriyoruz. Nihai olarak fındık fiyatları kg'da 29,5 lira ile 30 lira arasında gerçekleşiyor” cümlelerini kullandı.