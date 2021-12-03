Fitch, Türkiye’nin büyüme tahminini güncelledi, görünümü ‘negatif’e çevirdi

Fitch,, Türkiye’nin 2021 yılı büyüme beklentisini yüzde 9.2'den yüzde 10.5'e yükseltti. Kişi başına düşen milli gelirin ise dolar bazında 2013'ten bu yana düşüş eğilimi içinde olduğunu vurguladı. Kuruluş, Türkiye'nin kredi notunun "BB-" olarak teyit ederken kredi not görünümünü "durağan"dan "negatif"e çevrildiğini açıkladı.

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Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'ten yapılan değerlendirmede, Türkiye’nin pandeminin etkili olmaya başladığı 2020’de gayrisafi yurtiçi hasılasının (GSYH) yüzde 1.8 arttığı ve ülke ekonomisinin 2021’de ise yüzde 10.5 büyümesinin tahmin edildiği kaydedildi. Fitch, geçtiğimiz eylüldeki raporunda Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 9.2 büyüyeceğini öngörmüştü.

KİŞİ BAŞINA MİLLİ GELİR DÜŞÜYOR

Açıklamada, ülke ekonomisine ilişkin 2022 yılı büyüme tahmininin ise yüzde 3.5’ten yüzde 3.6’ya yükseltildiği kaydedildi. Türkiye’nin ekonomik büyümesinin, emsallerine göre güçlü olduğuna işaret edilen açıklamada, ancak ülkede kişi başına düşen milli gelirin dolar bazında 2013’ten bu yana düşüş eğiliminde olduğu ifade edildi.

GÖRÜNÜM NEGATİF

Türkiye’nin kredi notunun “BB-” olarak teyit edildiği belirtilen açıklamada, ülkenin kredi not görünümünün ise “durağan”dan “negatif”e çevrildiği kaydedildi. Fitch raporunda görünümün negatife çevrilmesindeki nedenler arasında yükselen enflasyona vurgu yapıldı. Raporda “Merkez bankasının erken para politikası gevşeme döngüsü ve 2023 cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde daha fazla faiz indirimi veya ek ekonomik teşvik beklentisi, gün içi benzeri görülmemiş oynaklık dahil olmak üzere Türk lirasının keskin bir şekilde değer kaybetmesine yansıyan iç güvende bozulmaya yol açtı” denildi.