‘Fiyat biçilemeyince zeytinyağı rafa çıkamadı’

Yüksek kurların yarattığı fiyat tutturamama sorunu zeytinyağını da vurdu. Belirsizlikte ürünler piyasaya sürülemiyor.

Sayime BAŞÇI

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Pandemi ve kuraklığın etkisi ile dünyada korumacı politikaların öne çıktığı bu dönemde özellikle kur kaynaklı maliyetler nedeniyle tıkanma noktasına gelen Türkiye'deki tarım üretimi, fiyat baskısı içinde. Fiyatlarda kur geçişleri hızlanırken, zeytinyağında hasat dönemine denk gelen kurlardaki oynaklık ve art arda gelen maliyet artışları nedeniyle üretici de ürününe fiyat biçemedi. Tariş Genel Müdürü Güngör Şarman, üretim rekoltelerini dahi tahmin edemez hale geldiklerini vurguladı. “Zeytinyağında sezon başında yaptığımız rekolte tespit çalışmalarına göre 235 bin tona ulaşmak mümkün görünüyor. Piyasada herhangi bir üründe istikrarlı bir fiyat belirlemesi yapılamıyor. Bu sorun tarım sektöründe de yaşanıyor. Bu yıl ilk kez zeytinyağı piyasaya gelmiyor” açıklamasını yapan Şarman, istikrarlı bir fiyat oluşamadığı için zeytinyağının piyasa ile buluşamadığına işaret etti.

ZEYTİNYAĞI MAĞDUR

Üretim maliyetlerinde yüzde 30'luk artış olduğunu ve üreticinin maliyeti yükselten girdilerin bir kısmını kullanmadığını kaydeden Şarman, “Eskiden beri zeytinyağı ile ayçiçek yağı arasında üçte birlik bir fark olur. Bugün zeytinyağındaki fiyat makası neredeyse ikide bire geldi. Zeytinyağı mağdur durumda” diye konuştu.