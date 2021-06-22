Fona devredildi, başaşağı gitti

Özelleştirme programına alınan Türkiye Denizcilik İşletmeleri'nin yüzde 49'luk hissesi, 30 Haziran 2017'de Türkiye Varlık Fonu'na devredildi. Kurumun Fon'a devri öncesi 51 milyon 601 bin lira olan yıllık kârı, devir sonrası yarıdan fazla düştü. İlk yıl 11 milyon liraya gerileyen kâr, özelleştirme sonrası ikinci yıl 24 milyon lira, geçen yıl da 21 milyon lira olarak gerçekleşti.

İFLASIN EŞİĞİNE GETİRDİ

Bu durumu TBMM KİT Komisyonu toplantısında da gündeme getiren CHP Amasya Milletvekili Mustafa Tuncer, “Varlık Fonu kurumları iflasın eşiğine getiriyor. Denizcilik İşletmeleri fona devredildikten sonra personel giderlerinde de kısıtlamaya gitti. Personel azaltma politikası ile önemli sayıda personelle yollarını ayırdı. 2018-2019-2020 yıllarında yaptığı kâr da azalan personel maaş ve giderlerinden kalan miktar” dedi. Tuncer, SÖZCÜ'ye şunları söyledi:

“Diğer kurumların başına gelenler, Varlık Fonu'na devirden sonra TDİ'nin de başına gelmiştir. TDİ, Varlık Fonu'na devir edilmeden önce 2017 yılında 51 milyon 601 bin TL kâr etmiş bir kurum iken Varlık Fonu'na devrinden sonraki 2018, 2019 ve 2020 yıllarında kârı büyük oranda düşmüştür. Bir yıl sonraki kârı daha da artması gereken kurumun, Varlık Fonu'na devrinden sonraki ilk yılda kârı bir önceki yıla göre 40 milyon 455 bin TL azalmıştır. Bu azalma yüzde 78.4 oranındadır ve bu oranda bir azalma Kurum'da daha öncesinde hiç yaşanmamıştır.”

Personel azaltılmasına rağmen 3 yılda ancak 2017 kadar kâr etti

CHP Amasya Milletvekili Mustafa Tuncer, “2018, 2019 ve 2020 yıllarında TDİ'nin kârı 2017 yılının çok gerisindedir. Hatta, Kurumun Varlık Fonu idaresindeki 2018-2019-2020 yılları kâr toplamları ancak, Varlık Fonu öncesindeki 2017 yılı kârı kadardır. Kuruluşun önemli sayıda personeli ile yolları ayırdığı da dikkate alındığında, 2018-2019-2020 yıllarında yaptığı kârların da azaltılan personel maaş ve giderlerinden kalan miktar olduğu görülmektedir” diye konuştu.