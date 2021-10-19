Gençlerin derdi eğitim ve işsizlik

Ipsos araştırmasında Z kuşağı için en önemli konuların “eğitim, işsizlik ve kadın-erkek eşitliği” olduğu ortaya çıktı.

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Ipsos Araştırma Şirketi tarafından, Z kuşağı ile ilgili bir rapor hazırlandı. Araştırma 15-24 yaş arası 2004 genç ile gerçekleştirildi. Çalışmada, Z kuşağı için en önemli konuların “eğitim, işsizlik ve kadın-erkek eşitliği” olduğu ortaya çıktı. Gençlere en önem verdikleri konular sorulduğunda eğitim yüzde 17 ile ilk sırada yer aldı. İkinci sırada yüzde 14 ile işsizlik geldi. Bu yaş grubu gençler için kadın ve erkek eşitliği de yüzde 12 ile önem verilen ilk 3 konudan biri oldu.

GELECEK ENDİŞESİ VAR

Rapora göre; gençlerin yüzde 60'ı kendi işlerini kurmak istiyor. Uluslararası bir şirkette çalışmayı düşünen gençlerin oranı ise yüzde 36. Gençlerin yüzde 61'i gelecekleri konusunda endişeli. Her 10 gençten sadece 1'i gelecekleri konusunda endişeli değil. Endişe düzeyi kadın erkek fark etmiyor.

Sağlık, Z kuşağına mensup 15 – 24 yaş arası bireyler için en önemli değer. Aile ise sağlıktan sonra öne çıkan en önemli değer. Z kuşağı gençlerin yüzde 48'i aileleri ile ilişkilerinin iyi olduğunu belirtirken sadece yüzde 3'lük bir kesim aileleri ile ilişkilerini kötü olarak değerlendiriyor. Gençlerin yüzde 70'i ailelerinin yanında güvende hissediyor. Gençlerin sadece yüzde 7'si güvende hissetmediğini belirtiyor. Diğer taraftan her 10 gençten 5'i ailelerinin kendileri ile gurur duyduğunu, 4'ü de ailelerinin kendi kararlarını desteklediğini belirtiyor. Bu konularda gençlerin sadece yüzde 15'i mutsuz.