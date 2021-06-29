Havada delta paniği var

Delta varyantı kaynaklı olarak birçok ülkede corona virüsü vakalarının yeniden tırmanışa geçmesi, küresel piyasaları da olumsuz etkiliyor.

İngiltere pazartesi günü Ocak ayından bu yana en fazla Covid-19 vaka sayısını açıklarken Hong Kong, İspanya ve Portekiz ziyaretçiler için yeni kısıtlamalar uygulamaya başladı.

Daha bulaşıcı olan Delta varyantı kaynaklı olarak vaka artışının önüne geçmek için kısıtlamalara yönelen ülke sayısı artarken, özellikle turizm ve ulaştırma hisseleri ile birlikte petrol fiyatlarında düşüş gözleniyor.

İngiliz havayolu şirketi easyJet hisseleri dün yüzde 5,8, son bir haftada yüzde 11 değer kaybetti. British Airways’i bünyesinde barındıran IAG şirketinin hisselerinde düşüş dün yüzde 5,9, son bir haftada yüzde 11 oldu.

BORSA İSTANBUL’DA ULAŞTIRMA HİSSELERİNDE DÜŞÜŞ

Borsa İstanbul'da BİST Turizm endeksinde bugün günlük düşüş yüzde 4'ü aştı. Endekste son 5 gündeki düşüş yüzde 10'u aştı.

Bist Ulaştırma endeksinde günlük düşüş yüzde 3,5'i aşarken, 5 günlük düşüş yüzde 10'a ulaştı.

Türk Hava Yolları hisselerinde de bugün düşüş yüzde 3'ü aşarken, 5 günlük düşüş yüzde 10'a yaklaştı.

Pegasus hisselerindeki düşüş de günlük yüzde 4'ün üzerine çıkarken, 5 günlük kayıp yüzde 12'nin üzerinde oldu.

NYSE Arca Küresel Havayolu Endeksi'nde bir haftalık düşüş yüzde 5'i aştı.

PETROL FİYATLARI GERİLEDİ

Petrol fiyatları da artan delta varyantı vakaları ve kısıtlamaların talebi düşüreceği endişeleriyle geriledi.

Geçen hafta varil fiyatı 76,6 dolara kadar yükselen Brent petrolde bugün 74 doların altı seviyeler görüldü.

Petrolde bir yandan küresel talebin arzın üzerinde olması fiyatları son dönemde yukarı iten unsur olurken, iki gün sonra toplanacak OPEC+ arz artışının ne kadar olacağına karar verecek.

‘RİSK İŞTAHINI OLUMSUZ ETKİLİYOR'

Tera Yatırım Baş Ekonomisti Enver Erkan, “Delta varyantı nedeniyle dünyada yeniden tırmanışa geçen corona virüsü vakalarının ekonomilerde yeniden kısıtlamalara neden olacağı endişesi risk iştahını olumsuz etkiliyor. Gelişmekte olan ülkelerin para birimleri ve hisse senetleri düşüyor” dedi.

İngiltere'nin yüksek aşılamasına rağmen, Ocak ayından sonraki en yüksek vaka sayısını bildirdiğine işaret eden Erkan, “Genel risk iştahı azalırken, Fed tapering paniği bir süre geçerli oldu, şu anda ise yerini Delta varyantı paniğine bırakmış durumda” dedi.

Küresel seyahat hisseleri tarafında satışların ağırlık kazandığını, Avustralya, Güney Afrika gibi ülkelerde yeniden kısıtlamaların söz konusu olduğunu; İspanya, Portekiz, Hong Kong gibi ülkelerin de yeniden İngiliz vatandaşlarına yönelik seyahat kısıtlaması kararlarını verme aşamasında olduğunu belirten Erkan şöyle devam etti:

“Buna karşılık; İngiltere 19 Temmuz'da Covid önlemlerini kaldırma kararını değiştirmedi. Yaygın görüş; yeni bir dalga olursa bunun aşısızlar arasında olmasının daha olası olduğu yönünde. Ekonomik açıdan etkisi; 3-4 aylık ana bölge ekonomilerinde kısıtlamalara sebep olduğu takdirde ortaya çıkacak. Aşağı yönlü risk olarak izlenmeli.”

TURİZM VE ULAŞTIRMA ETKİLENİYOR

Türkiye için Delta varyantının yurtdışı kaynaklı bir şekilde gelme riskinin olduğuna işaret eden Erkan, şu değerlendirmede bulundu.

“Turizmde Rusya gibi ülkelerin kısıtlamaları kaldırması Temmuz-Ağustos döneminin canlı geçeceğine işaret ediyor. Turizm gelirleri; mikro ölçekte bölgesel ekonomi ve işletmeler açısından ve bağıntılı başta hizmet olmak üzere sektörlerin durumu açısından önemli.

Makro ölçekte de, döviz gelirleri ve cari açık finansmanı açısından (özellikle rezerv kullanımı gereksinimi) önemli bir yerde.

Bizde turizm ve seyahat ile ilgili hisseler dünyadaki Delta varyantı satışlarından olumsuz etkilenmiş görünüyor. Ancak hareketlerin tek bir sektörde gerçekleşmeden genele yayılan bir etki içerisinde olduğu söylenebilir.

Yabancı yatırımcı ilgisizliği ve hacimsizlik piyasadaki diğer handikaplar. TL oldukça dalgalı seyretti ve tek bir değişkene bağlı olarak hareket etmiyor. Birçok faktör ve belirsizliğin iç içe geçmesi gündelik hareketler dışında kurun genel yönünün yukarı bakmasına neden oluyor.”

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