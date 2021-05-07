Hazine ve Maliye Bakanı Elvan’dan kripto para ve 128 milyar dolar açıklaması

Bakan Elvan, katıldığı canlı yayında, muhalefet partilerinin gündeme taşıdığı 128 milyar dolar tartışması ve kripto paralarla ilgili açıklamalarda bulundu.

“HUKUKSUZLUK SÖZ KONUSU DEĞİL”

Elvan, şunları söyledi:

* Muhalefet önce bunu basit bir soru gibi yansıttı sonra farklı alanlara çekti. İlk başta bu para buharlaştı dediler birilerine peşkeş çekildi dediler. Merkez Bankası Başkanımız, Cumhurbaşkanımız ve ben açıklama yaptım. Ana muhalefet partisinden bir vekilimiz bunun kaybolmadığını ifade etti. Bundan sonraki süreçte şu başladı; ‘Hukuki değil’ denildi.

* Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Hazine müsteşarlarının bu yetkisi tamamıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı'na aktarıldı. Bu tamamen yasaldır. Ancak biz ‘yasaldır' dememize rağmen karşı taraftan ‘bu yasaldır' şeklinde bir ifade kullanılmadı. Herhangi bir hukuksuzluk söz konusu değil.

* Bu protokol hukuken devam ediyor hale geldi. Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde şu deniyor. ‘Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Türk Lirasının dolaşımını ve istikrarına yönelik olarak Merkez Bankası Hazine ve Maliye Bakanlığı ile birlikte bunları uygulamalıdır’ deniyor.

* Merkez Bankası’nın kanunun 4. maddesinin 1. fıkrasının B bendi: Hükümetle birlikte Türk Lirasının iç ve dış değerini korumak için gerekli tedbirleri almak. Ve yabancı paralarla altın karşısındaki muadeletini tespit etmek ve kuru belirlemek. TL’nin yabancı paralar karşısındaki değerini belirlenmek için döviz ve efektiflerin vadeli alım ve satım ile dövizlerin TL ile değişiminin türevlerini yapmak.

* Yani bu protokol yasaldır. Bunu özellikle vurgulamak istedim. Burada yasaya aykırı herhangi bir durum söz konusu değildir.

* 3. aşamada ne geldi. “Bunu kime sattınız?” dediler. MB eşleştirme platformlarında bu döviz değişim işlemleri gerçekleştiriliyor. Bir taraftan şunu söylüyor muhalefet: Bu protokol hukuksuzdur.

* Şimdi bunu kime sattınız? Muhabir banka üzerinden kime satmışlar vatandaşlara şirketlere. Bu bankaların elindeki veriler. Hande hanım siz A bankasından döviz aldınız, sizin bir birey olarak döviz aldığınızın açıklanması ticari sırla bağdaşır mı? Bunu alanlar kimler? Yine yerli ve yabancı bankalar.

* Bu tamamıyla alan ve satan birbirlerini görmüyorlar. Alım işlemi gerçekleştikten sonra Merkez Bankası alan bankayı görebiliyor.

* Sadece TCMB değil dünyadaki diğer merkez bankalarını da düşünün. “Ben şunu şu kadar sattım” diyebilir mi? Böyle bir şey mümkün değil. Sizin ne söylediğiniz bir açıklaması yok karşı taraftan. Siyaseten kullanalım düşüncesiyle hareket ediyorlar. Benim gördüğüm bu. Kendileri bilmiyorlar mı hangi bankanın ne kadarlık miktar alındığının açıklanmayacağını?

* Bir grup diyor ki 128 milyar dolar. Kimisi 130 milyar dolar. Bu siyasi amaçla kullanılıyor. Ben orada ne kadarlık miktar satıldığını ifade ettim. Kişileri Merkez Bankası’nın açıklaması mümkün değil. Bunu kalkıp da sanki Merkez Bankası, A bankasına şu kadar satmış, Hakan Beye, Hande Hanıma şu kadar satmış. Böyle bir şey söylenebilir mi? Bunun söylenmeyeceğini kendileri de bilir. Onlar tekrar etmeye devam ediyorlar.

* İşsizlikle ilgili olarak reform paketimizde oldukça önemli hususlar var. Bizim istihdam teşviklerimiz var. Biz şuanda tüm istihdam teşviklerin baştan aşağı gözden geçiriyoruz. Biz o alandaki desteğimizi daha da artıracağız. Çok geniş bir yelpazede istihdam teşvikimiz var. Etkin olanları ön plana çıkarıp daha güçlü bir destek vereceğiz. İlave istihdama bir destek sistemi getiriyoruz. İlave 5 kişi istihdam eden firmaya 500 bin liralık bir kredi vereceğiz. Destekli olacak bu.

KRİPTO PARALAR İÇİN DÜZENLEME

* Biz tüketiciyi korumak zorundayız. Terörün finansmanını ve kara para aklama gibi durumları önlemek için gerekli tedbirlerin alınması gerekiyor. Gerekli çalışmalarımızı yaptık. Küresel ölçekte bu platformların denetlenmesine yönelik, alım satım işlemlerini yapanların kimler olduğuna yönelik tedbirleri ülkeler almaya başladı. Bizim de taslak bir çalışmamız var. Bir kanun teklifi muhtemelen olacak. Biz gerekli tüm hazırlıklarımızı yaptık.

* Merkez Bankamızın düzenlemesinden sonra MASAK'ın bu platformlara yönelik denetleme yetkisi yoktu. Suratle düzenlememiz yaptık ve yetkiye verdik. Bu yetki çerçevesinde bir rehber hazırladık ve bu platformların uyması gereken kurallar neyse bunu belirledik. Uymamaları halinde ne kadar ceza ile karşı karşıya kalacağını ortaya koyduk. Bu platformlar mutlaka alım satım işlemleri yapanların bilgilerin MASAK ile paylaşacaklar.

* MASAK'ın her türlü bu platformlar üzerinde denetim yetkisi var. Bu platformların uyması gereken ilkeler nelerdir? Özelikle örneğin şüpheli bir müşterisi var işlem yapan bunu bildirmekle yükümlü kıldık. Ve 10 bin liranın üzerinde işlem yapanları 10 gün içerisinde MASAK'a bildirme zorunluğu getirdik. MASAK'ı tam anlamıyla yetkilendirdik. Sadece MASAK ile yetmiyor tabii. MASAK dışında da yapılması gereken düzenlemeler var.

* SPK, BDDK ve Gelir Dairesi Başkanlığımız var. Biz ne yaptık, bir bakan yardımcımızın başkanlığında iki aydan beri çalışıyoruz konu üzerinde. Sürekli olarak arkadaşlarımız bir araya geldiler toplantılar yaptılar, dünyadaki uygulamalara baktılar. Bu konuyla ilgili uzman kişilerle bir araya geldiler. Onların görüşlerin aldılar ve taslak çalışmasın yaptık.

* Kripto varlık çeşitlerinin tanımlanması ilk önce yapmamız gereken şey. Bu platformların yükümlülükleri ne olacak. Bunların ortaya konulması gerekiyor. Yine bu platformların müşterilere karşı sorumlulukları neler olacak.

* Bu alanların tamamı dünyada çalışılan alanlar. Diğer gelişmiş ülkelerin çalıştığı alanlar. Bu konuda hızlı gitmemin önemli olduğunu düşünmüyorum sağlam ve dikkatli gitmemiz lazım. Çünkü bunu merkezi bir yapısı yok. Çok daha temkinli olmak gerekiyor.

* Hiçbir vatandaşımızın kendini riske atabilecek bir yaklaşım içerisinde olmasınlar. Bu nedir, nasıl işliyor mekanizma? Az çok bunu bilgisini edinsinler ihtiyatlı davransınlar.

* Burada sigorta sistemi gibi bir şey de yok bir risk var ve bunu görmemiz lazım. Biz buna karşı değiliz. Ama vatandaşlarımızın mutlaka dikkatli olması gerekiyor. Yaşamlarını gelirlerin riske atabilecek bir girişimde bulunmamaları gerekiyor.

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