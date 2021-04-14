‘Hoş geldin’ yerine ‘gitme kal’ faizi

Merkez Bankası'nın (MB) 18 Mart'ta politika faizini yüzde 19'a yükseltmesinin ardından mevduat sahibi de en fazla faizi veren bankayı aramaya başladı. Rekabette ‘hoş geldin' faizi ile müşteri kazanmaya çalışan bankalar şimdilerde adeta ‘gitme kal' rekabetine girdi. Bankacıların verdiği bilgiye göre, faizin yüzde 19'a çıkmasından bu yana müşteriler yoğun bir şekilde faiz güncelleme talep ediyor.

TERCİH BİR AY VADELİ

Bankaların büyük bölümü, 1 ay (32 günlük) vadeli mevduata yüzde 19 olan politika faizinin altında bir faiz veriyor. MB'nin verilerine göre, 18 Mart'ta politika faizini 200 baz puan artmasının mevduata yansıması 141 baz puan oldu. 13 Mart'ta TL mevduatta ağırlıklı ortalama faiz yüzde 16.46 iken, 2 Nisan itibarıyla yüzde 17.87 oldu. Yani bankaların mevduata verdikleri faiz, MB fonlama faizinin altında kaldı. Bankalarda vadelide tutulan mevduatın yüzde 67'si 1-3 ay vadeli mevduat hesaplarda bulunuyor. 100 bin TL'lik bir meblağa ödenen aylık faiz en düşük yüzde 12.95 olurken, bu oran yüzde 19.50'ye kadar çıkabiliyor.

YOĞUN TALEP VAR

Bazı bankaların uyguladığı ‘hoş geldin' faizinin sadece bir ay uygulandığı ve yanıltıcı olabildiği belirtilirken, yeni müşteri kazanmak bir yana yoğunlukla mevcut müşterilerini kaybetmemek için faiz güncellemesine gittikleri vurgulandı. Özelikle büyük meblağda birikim sahiplerinin bankalarla her zaman pazarlık payı vardı. Aktarılana göre bu müşteri profilinin de değiştiği, artık küçük birikim sahiplerinden de yoğun talep geldiği belirtiliyor. Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği Başkanı Atilla Köksal, vatandaşın hissettiği enflasyonun açıklanandan daha yüksek olduğuna işaret ederek, “Mevduat sahibi eskiden bankaya parasını bırakıyordu. Şimdilerde ise internetten hangi bankanın ne faiz uyguladığını görebiliyor ve bir-iki puan dahi olsa fazla faizin peşinden koşuyor” dedi.

FAİZDE DEĞİŞİKLİK BEKLENMİYOR

Piyasalarda yön belirleyici olacak olan faiz kararı perşembe günü açıklanacak. Merkez Bankası'nın yeni Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında yapılacak ilk toplantıda politika faizinin yüzde 19 seviyesinde sabit bırakılması bekleniyor. Yabancı kurumlar da politika faizinde değişiklik beklemiyor. Unicredit ve Deutsche Bank ekonomistleri, yayımladıkları araştırma notunda, Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu toplantısında faizleri sabit tutmasını beklediklerini duyurdu.