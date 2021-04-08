İktidar, pandemide de halkın cebine göz dikti

Covid-19 salgınının etkisini azaltmak amacıyla 25 Mart 2020 tarihinde uygulamaya konulan Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ), vaka sayılarının zirve yapmasına ve uzatılması çağrılarına rağmen 31 Mart'ta yürürlükten kaldırıldı. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, “Salgın devam ediyor, işsizlik alarm veriyor. İşsizlik Sigortası Fonu böyle bir zamanda emekçiler için kullanılmayacaksa ne zaman kullanılacak? Fon'da bulunan 98.2 milyar TL işverenlere teşvik için mi saklanıyor?” diye sordu. Tek kalemde yandaşların milyarca liralık vergi borçlarının silindiğini de hatırlatan Karabat, “Her yıl bütçeden garantili projelere milyarca lira akıtan tek adam rejimi, kısa çalışma ödeneğinin kaldırılmasıyla faturayı yine halka kesmiş oldu. Günde 47 lirayla ücretsiz izinli sayılan milyonlarca insan ve sayısı 1.3 milyonu aşan yeni bir işsiz ordusuyla karşı karşıyayız” dedi.

EN ÇOK PATRONA YARADI

AKP hükümetinin Nisan 2020 ile Şubat 2021 arasında yurttaşa toplamda 49.5 milyar TL nakit desteği sağlandığını ifade eden Karabat: “Bunun 41 milyar TL'si İşsizlik Sigortası Fonu'ndan sağlandı. 2020'de işverene teşvik ve destek için İşsizlik Fonu'ndan 18 milyar TL kaynak harcanırken işçilere ayrılan kaynak ise sadece 6 milyar TL oldu. İşsizlik Fonu, emekçiler için değil patronlar için kullanılıyor. Oysa işverenlere yapılacak destek doğrudan bütçeden yapılmalıydı” diye konuştu.

‘KOD-29 MADDESİ SUİSTİMAL EDİLİYOR!'

CHP'li Karabat işten çıkarılmaların yasaklandığını hatırlatarak, yasak kapsamı dışında bırakılan ‘Kod-29' uygulamasına dikkat çekti: “Kod-29 denilen, “ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller” gerekçesi ile çok sayıda emekçinin işine son verildi. Kod-29 ile işten atılan işçiler adeta fişleniyor. Bu ortamda iş bulmaları adeta imkansız hale geliyor. Bunun kadın emekçiler için daha yıkıcı sonuçları olduğu kesin” dedi. Karabat: “Kod-29 ile işten atılanlar kıdem ve ihbar tazminatından yararlanamadığı gibi işsizlik ödeneği de alamıyor” vurgusu yaptı.