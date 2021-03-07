İstanbul Havalimanı’nda yolcu sayısı şubatta yüzde 66 azaldı

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, 2021 yılının Şubat ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Salgın etkisiyle havalimanlarında yolcu sayılarındaki düşük seyir devam etti.

Buna göre, İstanbul Havalimanı'nda şubat ayında hizmet verilen yolcu sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 66 düşüşle 3 milyon 329 bine geriledi.

İstanbul Havalimanı'nda bu dönemde dış hat yolcu sayısında düşüş yüzde 67, iç hat yolcu sayısındaki düşüş yüzde 63 oldu.

TÜRKİYE GENELİNDE DÜŞÜŞ YÜZDE 59,5

Aynı dönemde İstanbul Sabiha Gökçen'de hizmet verilen yolcu sayısı da yüzde 53 düşüşle 2 milyon 590 bine geriledi.

Türkiye genelindeki havalimanlarında şubatta hizmet verilen yolcu sayısı yüzde 59,5 oranında azalarak 10 milyon 615 bin oldu.

ATATÜRK HAVALİMANI’NDA YÜK TRAFİĞİ ARTTI

Kalyon, Cengiz, Limak ve Mapa ortaklığındaki İGA tarafından işletilen İstanbul Havalimanı'nın açılmasıyla yolcu trafiğine kapatılan ancak kargo taşımacılığı devam eden İstanbul Atatürk Havalimanı'nda yük trafiği (kargo, posta ve bagaj) şubatta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32 artışla 141 bin tona yükseldi.

Türkiye genelindeki havalimanlarında aynı dönemde yük trafiği yüzde 30,6 düşüşle 373,2 bin tona geriledi.

Bu dönemde İstanbul Havalimanı’ndaki yük trafiği ise yüzde 43 düşüşle 153,8 bin ton oldu.

2021’DE DE KİRA ERTELEME VE GARANTİ ÖDEMESİ GÜNDEME GELEBİLİR

2019’da 52 milyon yolcuya hizmet veren İstanbul Havalimanı, 2020’de pandemi nedeniyle 23,4 milyonda kaldı. 2019’da garanti bedelinin üzerinde gelir elde edip DHMİ’ye 22,4 milyon euro aktaran İstanbul Havalimanı’nın 2020 yılı için DHMİ’den alması gereken ödeme yaklaşık 230 milyon euro oldu.

Sözleşmeye göre İGA’nın DHMİ’ye ödemesi gereken yıllık kira bedeli 1 milyar 45 milyon euro. Ancak 2019’un ardından 2020’de de kira ödemesi ertelendi. Garanti ödemesinin de kiradan düşüleceği açıklandı.

2021’de de talebin düşük seyretmesi durumunda tekrar kira erteleme gündeme gelebilir ve DHMİ’nin verdiği yolcu garanti seviyesinin altında kalınabilir.

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