İşte dolardaki yükselişte etkili olan iki faktör

Geçen hafta salı günü 8,29'a kadar düşen dolar/TL, yeni haftaya 8,63 seviyelerinde başladı. Reuters'a konuşan bankanın döviz masası işlemcisi, TL'deki değer kaybında iki faktörün etkili olduğunu söyledi.

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TL, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla enflasyonda düşüş trendi başlamadan erken bir faiz indirimi yapılabileceği endişeleriyle değer kaybederken, piyasada Merkez Bankası’nın (TCMB) Perşembe günü sonuçlarını açıklayacağı faiz kararı bekleniyor.

Merkez Bankası’nın son dönemde verdiği mesajların ardından faiz indirim beklentilerini öteleyen ve bir miktar rahatlayan piyasada Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın geçen hafta düşük faiz çağrısını tekrar etmesinin ardından TL’de belirgin değer kayıpları görüldü.

ERDOĞAN SONRASI TABLO DEĞİŞTİ

Temmuz ayında dolar karşısında yaklaşık yüzde 4 değer kazancı ile gelişmekte olan ülke para birimlerinin pozitif ayrışan TL, son dört günde ise negatif ayrışma ile sert değer yitirdi. TL’nin pozitif ayrışması TCMB’nin siyasilerin düşük faiz çağrılarına rağmen geçen hafta enflasyon raporunda faiz indirimi mesajı vermemesiyle belirginleşmişti.

Tüketici enflasyonu TL’de birikimli değer kaybı ve salgın tedbirlerin azaltılmasının da etkisiyle Temmuz ayında yüzde 18.95 ile beklentilerin üzerinde artarak iki yılın zirvesine ulaştı ve TCMB’nin politika faizine yaklaştı.

Enflasyonun politika faizine yaklaşması TCMB’nin önümüzdeki aylarda bir sıkılaştırma yapabilir mi tahminlerini başlattı ancak Erdoğan’ın çağrısıyla birlikte faiz artışı beklentilerden hızla çıktı.

Erdoğan geçen hafta, “Özellikle Ağustos ayını geride bıraktığımızda Ağustos ile birlikte enflasyonda da düşüşü göreceğiz. Şu anda bulunduğumuzun çok çok altında olur. Buradan ben de sinyalimi belli yerlere vermiş oluyorum. Bundan sonra enflasyonun daha yukarı çıkması mümkün değil. Zira faiz oranlarında da düşüşe geçiyoruz” dedi.

SALI GÜNÜ 8,29’U GÖRMÜŞTÜ

Dolar/TL geçen hafta hariç yaklaşık 1.5 aydır sakin ve aşağı yönlü bir seyir izliyordu. Kur 8.75’li seviyelerden, önce 8.6, geçen hafta itibarıyla 8.4’e, Salı günü ise 8.2950’ye kadar geriledi. Kurda 8.88 seviyesindeki tarihi zirvesinin altında sınırlı kazançlar da yaklaşık 6 haftadır devam ediyordu.

Dolar/TL geçen hafta ise 8.3’ten 8.6’nın üzerine kadar yükseldi. Yükselişin büyük bölümü erken faiz indirimi beklentileriyle gerçekleşti.

Dolar/TL Cuma günü en yüksek 8.64 seviyesini test ettikten sonra bu sabah saat 08.38 itibarıyla 8.6250/8.6400seviyesindeydi. Euro/TL 10.1485/10.1641, sepet bazında TL 9.3888/9.4020 seviyesindeydi. Türkiye’nin 5 yıllık CDS’leri 391/395 baz puan seviyesinde.

ABD VERİSİ DE ETKİLEDİ AMA ANA NEDEN FAİZ ENDİŞESİ

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, “ABD güçlü verileri Fed’in destekleri erken geri çekebileceği bir senaryo sunuyor. TL’de bu etkinin değer kaybını görüyoruz. Ancak TL’deki değer kaybının ana nedeni erken faiz indirimi endişesi. Piyasalarda faiz indirimi yapabilecek bir enflasyon görünümü bulunmuyor. Ancak TCMB’nin yine de faizleri indirmeyi deneyeceği endişesi değer kaybının ana nedeni” dedi ve ekledi:

“Enflasyon odaklı bir para politikası için bu ay faiz artışı indirimlerin ise önümüzdeki 3-4 ay sonra başlayacağı bir senaryo gerekir. Ancak TCMB’nin faiz artışı yapacağını düşünmüyoruz. Bu beklentiler TL’de sarmal halinde değer kaybı yaratıyor. Bu beklentilerden çıkışı sağlamak TCMB’nin elinde. Neyi tercih edileceğine göre fiyatlamalar da belirlenir.”

GÖZLER MERKEZ’DE

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 14.1’e yükseltildiği enflasyon raporu sunumunda yaz aylarında enflasyonun oynak bir seyir izleyebileceğini, bu hareketin geçici olacağını ve enflasyonun yılın son çeyreğinde belirgin şekilde düşeceğini belirtti. Piyasalar bu açıklamaları enflasyondaki yükselişe para politikası tepkisi vermeyeceği şeklinde yorumladı.

Reuters anketine göre TCMB’nin bu hafta enflasyondaki yükseliş nedeniyle faizlerde indirim yapamayacağı yönünde. Anketteki medyan beklenti faiz indirimlerinin dördüncü çeyrekte 100 baz puan seviyesinde olacağı yönünde.

Piyasalarda bu indirimin siyasileri tatmin edip etmeyeceği, TCMB’nin siyasilerin düşük faiz istekliliğiyle birlikte faiz tercihlerini ne yönde kullanacağı yakından izleniyor.

DOLAR GÜÇLENDİ

Asya borsaları, altın ve petrol fiyatlarındaki sert düşüşün ardından gerilerken dolar ABD tarım dışı istihdam verisinin ardından tahvil getirilerinin yükselmesiyle euro karşısında dört ayın en yüksek seviyesini gördü.

Dolar, işlemcilerin ABD Merkez Bankası’nın (Fed) para politikasında daha erken sıkılaşmaya gidebileceği beklentilerine göre pozisyon almasıyla başlıca para birimleri karşısında yükselirken euro karşısında dört ayın en yüksek seviyesini gördü.

ABD tarım dışı istihdam verisinin güçlü açıklanması Fed’in varlık alımları bu yıldan itibaren azaltmaya başlayabileceği ve 2022’den itibaren faiz oranlarını yükseltebileceği beklentisini artırdı.

Piyasalarda bu hafta içinde yarın açıklanacak Haziran ayı işgücü istatistikleri, Perşembe günü açıklanacak sanayi üretimi ve TCMB faiz kararı, Cuma günü ise Haziran ayı ödemeler dengesi ile Fitch’in Türkiye değerlendirmesi takip edilecek ana gündem maddeleri arasında bulunuyor. (REUTERS)

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